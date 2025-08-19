  1. حوزه و دانشگاه
تعطیلی حوزه‌های علمیه قم در روز چهارشنبه

تعطیلی حوزه‌های علمیه قم در روز چهارشنبه

واحدهای صنفی و ستادی حوزه‌های علمیه قم در روز چهارشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای صرفه‌جویی در مصرف برق، تمامی واحدهای صف و ستاد حوزه‌های علمیه استان قم در روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه تعطیل است.

آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تعطیلی حوزه علمیه قم در روز چهارشنبه موافقت کرده است.

پیش از این استانداری قم اعلام کرد که به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق استان قم، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بیمه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تعطیل خواهند بود.

لازم به ذکر است که تعطیلی و عدم تعطیلی حوزه‌های علمیه سایر استان‌های کشور تابع اعلام استانداری همان استان است.

