به گزارش خبرنگار مهر، صادق چهرقانی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استان قم با اشاره به حماسهآفرینی مردم در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: آنچه مردم در این مقطع رقم زدند، تصویری شایسته و اثرگذار از جامعه ایران به دنیا مخابره کرد و تلاش خبرنگاران شریف و پرتلاش در ثبت و انعکاس این رویدادها شایسته قدردانی است.
وی افزود: خبرنگاران در جریان این حوادث وظیفه مهمی بر عهده داشتند و بخش قابل توجهی از موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه رسانهای و روایت وقایع، به تلاش و مجاهدت رسانههایی بازمیگردد که با مسئولیتپذیری در میدان حضور داشتند.
چهرقانی ادامه داد: در میان این مجموعه، خبرنگاران و فعالان رسانهای شهر و استان قم جایگاه ویژهای دارند و تلاشهای آنان در انعکاس حماسه مردم و انتقال واقعیتهای این روزها قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: برای من افتخار بزرگی است که در کنار این عزیزان فعالیت داشتهام و امروز نیز خود را همکار و همراه جامعه رسانهای قم میدانم و از زحمات و تلاشهای آنان صمیمانه تشکر میکنم.
خبرنگاران تصویر واقعی حماسه ملت ایران را ثبت کردند
مدیرکل روابط عمومی استانداری قم با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریت استان در برگزاری مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: لازم میدانم از استاندار قم و معاونان وی که برای برگزاری این مراسم همراهی کامل داشتند تشکر کنم و امیدوارم برگزاری این برنامه توانسته باشد بخش کوچکی از زحمات اصحاب رسانه را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای در میدان رویدادها و انعکاس آنچه در جامعه رخ میدهد، اقدامی ارزشمند است و باید از این تلاشها و همراهیها قدردانی شود.
چهرقانی همچنین با اشاره به جایگاه پیشکسوتان عرصه رسانه گفت: حضور پیشکسوتان در این مراسم ارزشمند است و از همه عزیزانی که در این برنامه حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: تجربه و تلاش سالهای گذشته فعالان رسانهای، بخشی از سرمایه ارزشمند این عرصه به شمار میرود و حضور آنان در چنین برنامههایی موجب دلگرمی جامعه رسانهای است.
یاد شهید خبرنگار را گرامی میداریم
چهرقانی در بخش دیگری از سخنان خود یاد و خاطره شهید خبرنگار مسعود سلیمی را گرامی داشت و گفت: یاد و نام این شهید خبرنگار که در جنگ اخیر به شهادت رسید، همواره در خاطر جامعه رسانهای باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: خبرنگاران در شرایط دشوار نیز در میدان حضور دارند و تلاش میکنند روایت دقیق و واقعی رویدادها را به جامعه منتقل کنند و گرامیداشت یاد خبرنگارانی که در این مسیر جان خود را از دست دادهاند، بخشی از ادای احترام به این تلاشهاست.
مدیرکل روابط عمومی استانداری قم همچنین از تعدادی از همکاران روابط عمومی استانداری قم به دلیل همراهی و تلاشهای آنان قدردانی کرد.
چهرقانی با آرزوی موفقیت برای جامعه رسانهای قم و فعالان این عرصه، از حضور همه خبرنگاران، عکاسان، پیشکسوتان و اهالی رسانه در مراسم قدردانی کرد.
قم- مدیرکل روابط عمومی استانداری قم گفت: بخش مهمی از انتقال تصویر واقعی حماسه ملت ایران به جهان، مرهون تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای بهویژه در قم بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق چهرقانی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استان قم با اشاره به حماسهآفرینی مردم در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: آنچه مردم در این مقطع رقم زدند، تصویری شایسته و اثرگذار از جامعه ایران به دنیا مخابره کرد و تلاش خبرنگاران شریف و پرتلاش در ثبت و انعکاس این رویدادها شایسته قدردانی است.
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