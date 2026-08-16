به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با تشریح برنامههای این معاونت برای آغاز سال تحصیلی جدید، از هدفگذاری برای افزایش فضاهای ورزشی و بهداشتی مدارس، تجهیز ۷۲ هزار مدرسه و اجرای برنامههای متنوع ورزشی برای داشتن مهرماه آرام و بانشاط خبر داد.
جعفری خطاب به روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق، شهرستانها و نواحی اظهار کرد: الگو، مدل و برنامهای که در بسته چندرسانهای ارائه شده، کلیت اجرای برنامههای حوزه تربیت بدنی و سلامت را برای داشتن یک مهر آرام، بانشاط و بیدغدغه معرفی میکند.
وی افزود: برای ارتقای سرانه فضاهای ورزشی به عنوان یکی از مؤلفهها و شاخصهای اصلی اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی، در برنامه هفتم تکلیف شده است که سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش تا پایان برنامه هفتم به یک مترمربع برسد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با حمایت وزیر آموزش و پرورش و مشارکت استانها، شهرستانها و مناطق، سال گذشته ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی به فضاهای ورزشی کشور اضافه شد و اکنون ۱۲ هزار و ۶۶ فضای ورزشی در اختیار مدارس قرار دارد.
وی گفت: میانگین سرانه فضای ورزشی کشور اکنون ۴۸ صدم مترمربع است و برای امسال نیز احداث و ایجاد ۳ هزار فضای ورزشی و ۲ هزار و ۳۷۴ فضای بهداشتی هدفگذاری شده است.
تجهیز ۷۲ هزار مدرسه به تجهیزات ورزشی و بهداشتی
جعفری یکی دیگر از مؤلفهها و شاخصهای اصلی برنامههای ورزشی و سلامتمحور را تجهیزات ورزشی و بهداشتی دانست و گفت: در تفاهمنامهای که با ادارات کل آموزش و پرورش استانها داشتیم، از استانها خواستیم با مناطق و مناطق نیز با مدارس تفاهمنامه داشته باشند و نیازسنجیها انجام شده است.
وی افزود: ۷۲ هزار مدرسه در نیمه دوم شهریورماه با ارسال کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی، از این تجهیزات بهرهمند خواهند شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت منابع انسانی در کنار فضا، تجهیزات، برنامه و محتوا اظهار کرد: شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با عنوان «شمیم» بههمآموزی، ازهمآموزی و باهمآموزی، فعالیتهای بزرگی را برای معلمان، مدیران، کارکنان و دانشآموزان آغاز کرده است.
جعفری گفت: در تفاهمنامههای انجامشده با استانها، موضوع منابع انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره برنامه و محتوای حوزه تربیت بدنی نیز اظهار کرد: همانطور که در بسته چندرسانهای ارائه شد، برنامه «میدان پویا» برای اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی، انشاءالله از مهرماه برای داشتن یک مهر بانشاط آغاز خواهد شد.
جعفری ادامه داد: المپیادهای ورزشی درونمدرسهای نیز ابتدا به صورت بینکلاسی و سپس در سطح مدارس، منطقهای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر هشت رشته ورزشی با مجوز مربوطه، از دو روز دیگر در شش منطقه کشور به صورت منطقهای آغاز خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در ادامه بر ضرورت همکاری بینبخشی تأکید کرد و گفت: اگر قرار است در کار خود موفق باشیم، روسای آموزش و پرورش باید همکاری بینبخشی و جلب مشارکت دستگاههای عضو شورای عالی سلامت و تربیت بدنی را دنبال کنند.
وی افزود: وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، فدراسیونها و کمیته ملی المپیک باید در ستاد، استانها و شهرستانها در این زمینه مشارکت داشته باشند تا بتوان برای شادابی و نشاط دانشآموزان گام مؤثری برداشت.
جعفری در پایان از توجه و همراهی مسئولان و تلاشهای آنان تشکر کرد و برای همه حاضران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.
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