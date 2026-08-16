برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

به گزارش مهر به نقل از استانداری البرز، این جلسه با حضور اعضای کمیته و با هدف بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی استان، تقویت سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار شد.
در این نشست، وظایف کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و همچنین برنامههای پیشرو مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی شرایط استان با توجه به اینفوگرافی شکایات واصله از سامانه «فواد» از محورهای مطرحشده در کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بود.
همچنین در کارگروه مدیریت عملکرد، موضوع هماهنگی برای پیشبرد فرآیند بارگذاری مستندات ارزیابی عملکرد استانداری و مرور جایگاه استان در ارزیابی عملکرد سال گذشته و بررسی میزان و علل انحراف از شاخصهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ارتقای شاخصهای عملکردی، پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم و تقویت فرآیندهای سلامت اداری تأکید شد.
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