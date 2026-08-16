به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که شهرکنشینان صهیونیست از سال ۲۰۲۵ تا پایان ماه ژوئن گذشته، بیش از ۳ هزار حمله علیه فلسطینی ها در کرانه باختری انجام دادهاند که موجب زخمی شدن افراد یا وارد آمدن خسارت شده است.
این دفتر امروز یکشنبه در مطلبی در شبکه «ایکس» که خبرگزاری یمن (سبأ) آن را رصد کرده است، اعلام کرد: خشونتها در کرانه باختری در حال افزایش است و فلسطینی ها در مقیاس گسترده با کشته شدن، زخمی شدن و آوارگی مواجه هستند.
این بیانیه به جنایات شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان اشاره دارد.
این دفتر بیان کرد: تا پایان ماه ژوئن، شمار حملات شهرکنشینان که از سال ۲۰۲۵ تاکنون منجر به زخمی شدن افراد یا وارد آمدن خسارت شده، از ۳ هزار حمله فراتر رفته است.
این آمار در شرایطی منتشر میشود که نظامیان دشمن اسرائیلی و شهرکنشینان، حملات سازمانیافته و مستمر خود علیه مردم فلسطین در کرانه باختری اشغالی را تشدید کردهاند.
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