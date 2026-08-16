به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، صبح یکشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به چالش‌های زیرساختی استان تهران اظهار کرد: مهاجرپذیری یکی از مهم‌ترین مسائل استان تهران است و آثار آن در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، آب، انرژی، ترافیک و آلودگی هوا قابل مشاهده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به وضعیت تخت‌های بیمارستانی افزود: استان تهران در مجموع با کمبود حدود ۱۶ هزار تخت بیمارستانی مواجه است که بیش از ۱۰ هزار تخت آن مربوط به بخش دولتی است.

وی با بیان اینکه فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های درمانی پایتخت وارد می‌شود، گفت: حدود ۸۰ درصد اشغال تخت‌های بیمارستانی استان تهران مربوط به مراجعه بیماران از سایر استان‌های کشور است و این موضوع ظرفیت درمانی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

سپهری از اجرای هشت پروژه بیمارستانی در استان تهران خبر داد و بیان کرد: این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی تأمین مالی می‌شوند و عمدتاً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت جدید به ظرفیت بیمارستانی استان تهران افزوده خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۶ تکمیل شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به توزیع نامتوازن امکانات درمانی در استان گفت: در شهر تهران به ازای هر هزار نفر حدود دو تخت بیمارستانی وجود دارد، در حالی که این شاخص در شهرستان‌های استان تهران حدود ۰.۶ تخت به ازای هر هزار نفر است و بخش عمده عقب‌ماندگی درمانی استان در شهرستان‌ها قرار دارد.

وی همچنین از کمبود ۵۷۰ پایگاه سلامت شهری، ۱۲۰ مرکز جامع سلامت، ۱۱۰ خانه بهداشت و ۴۰ پایگاه اورژانس در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: از مجموع پایگاه‌های اورژانس مورد نیاز، عملیات اجرایی ۳۰ پایگاه آغاز شده است.

سپهری در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌های آموزشی استان تهران گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، احداث و تکمیل ۶۳۸ مدرسه در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۲۴ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و ۱۰۳ مدرسه دیگر نیز تا مهرماه امسال آماده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۹۷ مدرسه با پیشرفت فیزیکی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سطح استان در حال احداث است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان با تأکید بر وجود عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: تهران اگرچه استانی برخوردار تلقی می‌شود، اما بسیاری از شهرستان‌های آن در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، ورزش و زیرساخت‌های عمومی با کمبودهای جدی مواجه هستند و جبران این فاصله نیازمند افزایش اعتبارات و بهره‌گیری از منابع ملی است.