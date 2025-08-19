آینده پایدار صنایع تکمیلی با توﻟﯿﺪ محصولات ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ با محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده درباره ششمین دور مذاکرات پایان‌دادن به آلودگی پلاستیک (نشست جهانی INC5.2) با حضور نمایندگان ۱۸۴ کشور، اظهار کرد: با پیشرفت‌های فناوری و افزایش آگاهی زیست‌محیطی، انتظار می‌رود که فناوری‌های نوین همسو با حفظ محیط زیست به طور فزاینده‌ای در صنعت پتروشیمی استفاده شود و در این مسیر همکاری میان صنعت، دولت‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و تحقیقاتی می‌تواند منجر به شتاب در توسعه و همچنین تجاری‌سازی این فناوری‌ها کمک کند.

وی افزود: رشد و توسعه با هدف صیانت از محیط زیست در صنعت پتروشیمی می‌تواند به سمت آینده‌ای پایدار و سازگار با محیط زیست منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کشورهای حاضر در اجلاس سازمان ملل، دو اختلاف اصلی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیک را مطرح کردند، تصریح کرد: نخستین مورد، تأکید کشورهای توسعه‌یافته بر پایه‌گذاری یک چرخه جامع حیات پلاستیک مبنی بر ممنوعیت و محدودیت تولید مواد اولیه پلیمری و تعهدات مالی برای کشورهای تولیدکننده و مورد دوم نیز اشاره کشورهای در حال توسعه به تمرکز بر رویکردهای مدیریت پسماند و حمایت از طرح‌های ملی داوطلبانه بود.

عباس‌زاده ادامه داد: در هر توافقی باید از محدودیت‌های بی‌مورد بر فناوری‌ها و محصولات ضروری جلوگیری شود و اصل مسئولیت‌های مشترک اما متمایز (CBDR) باید راهنمای حقوق و تعهدات باشد و افزون برآن سهم و ظرفیت هر کشور را منعکس کند.

وی با اشاره به اینکه در خاتمه این اجلاس توافق شد ادامه مذاکرات برای دستیابی به معاهده‌ای جامع در نشست دیگری ادامه یابد، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود نشست بعدی به احتمال زیاد در نیمه نخست سال جدید میلادی برگزار شود اما باید در هرگونه تصمیم‌گیری منافع تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در جهان مورد توجه قرار گیرد.

ششمین دور مذاکرات پایان‌دادن به آلودگی پلاستیک با حضور نمایندگان ۱۸۴ کشور جهان در مرداد امسال در ژنو سوئیس به دلیل اختلاف نظر شدید کشورها روی متن ارائه شده از سوی رئیس کمیته بین‌المللی مذاکرات آلودگی پلاستیک، بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافت.