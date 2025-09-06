بدون فناوری سبز، مهار آلودگی پلاستیک ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در همایش «بحران آلودگی پلاستیک» که در مرکز همایشهای کوشک برگزار شد، آلودگی پلاستیک را یک معضل جهانی توصیف کرد و گفت: این بحران با توجه به پیامدهای جدی در آبهای جهان، به دغدغهای مهم برای جامعه بینالمللی تبدیل شده است و نیازمند اجماع جهانی است.
او با تأکید بر اهمیت این موضوع برای ایران، اظهار داشت: حتی اگر این مسئله در عرصه جهانی بهطور همهجانبه دیده نشود، ما باید با نگاه ملی به آن بپردازیم. به گفته انصاری، توجه به تمام ابعاد مدیریت پسماند ضروری است و صنایع میتوانند با بهرهگیری از فناوریهای سبز، میزان انتشار آلایندهها را به حداقل برسانند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ منافع ملی باید همزمان با ظرفیتسازی برای مقابله با آلودگی ادامه یابد و صنایع نیز لازم است همسو با الزامات محیط زیستی حرکت کنند.
