به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در آئین رونمایی از چهار محصول بانکداری دیجیتال بانک ملی ایران شامل «نوپی، کالاپی، رشد ملی و طرح مهربانی ملی» که با حضور جمعی از مقامات کشوری و مدیران ارشد بانک ملی در تهران برگزار شد با تمجید از عملکرد این بانک در دو سال اخیر، بر ضرورت تقویت بانکداری اسلامی و حمایت از تولید تأکید داشت.

تقدیر از فعالیت‌های بانک ملی در دو سال اخیر

مصباحی‌مقدم با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد گفت: حقیقتاً فعالیت‌هایی که در بانک ملی در دو سال اخیر انجام گرفته، بسیار چشمگیر، مثبت و موفق بوده است.

وی افزود بانک ملی توانسته با ارائه محصولات متنوع، از جمله در حوزه قرض‌الحسنه، پاسخ‌گوی نیاز اقشار مختلف مردم باشد.

نکول صفر و جایگاه قرض‌الحسنه در خدمات بانکی

به گفته رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، دو خدمت مهم بانک‌ها، تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پرداخت وام قرض‌الحسنه است.

وی تصریح کرد: قرض‌الحسنه یک نیاز عمومی اقشار ضعیف جامعه ماست و آمارها نشان می‌دهد نکول آن تقریباً صفر است.

مصباحی‌مقدم توضیح داد که اقشار کم‌درآمد به بازپرداخت این وام‌ها پایبندتر هستند و همین باعث می‌شود منابع قرض‌الحسنه همواره در حال گردش بماند.

نوآوری در تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی

در خلال سخنرانی، او از طرح مهربانی بانک ملی نیز به عنوان نمونه‌ای موفق در بستر قرض‌الحسنه یاد کرد؛ طرحی که طی دو سال گذشته میلیون‌ها ایرانی را به خدمات مالی خرد و کم‌هزینه متصل کرده است. اقدامی افتخارآمیز برای تقویت عدالت مالی که با حذف یا کاهش کارمزد در بخشی از این تسهیلات بوده است.

دیدگاه مراجع درباره کارمزد قرض‌الحسنه

در ادامه مصباحی‌مقدم به نظرات مراجع تقلید درباره کارمزد چهار درصد اشاره کرد.

وی گفت: حضرت امام (ره) و برخی مراجع اجازه دریافت کارمزد به اندازه هزینه تمام‌شده را داده‌اند، اما برخی دیگر مانند آیت‌الله سیستانی با آن مخالف‌اند.

او تاکید کرد بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون هزینه تمام‌شده خدمات قرض‌الحسنه در بانک‌ها حتی کمتر از چهار درصد است.

لزوم پایبندی به بانکداری اسلامی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قانون‌گذار با تبدیل قانون بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی، یک گام بلند برداشت، گفت: مدیران، کارکنان و هیأت‌مدیره بانک‌ها، از جمله در بانک ملی ایران، باید اهتمام ویژه‌ای به شناخت و اجرای بانکداری اسلامی داشته باشند.

او تبیین کرد که بانکداری اسلامی باید پیوند عمیقی بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد برقرار کند.

طراحی مدل‌های واقعی تأمین مالی

مصباحی‌مقدم توضیح داد: بانک‌ها باید برای هر درخواست تسهیلات، فرآیند خرید کالا و تحویل از بنگاه تولیدی یا تجاری را طراحی کنند؛ به‌گونه‌ای که تأمین مالی مستقیماً به تولید، تجارت یا واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات اصابت کند.

به گفته وی، نقش بانک‌هایی مانند بانک ملی در ایجاد این مدل‌ها می‌تواند از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند.

ظرفیت بانکداری دیجیتال برای تحقق اهداف

وی ضمن اشاره به توسعه بانکداری دیجیتال در کشور گفت: امروز که ارتباطات بانکی دیجیتال شده، باید از همین بستر برای اصابت مستقیم منابع به ذینفع نهایی استفاده کرد.

او تاکید کرد این امر در صلاحیت و توان هیأت‌مدیره بانک‌ها، به‌ویژه بانک ملی ایران، است که تجربه موفقی در طراحی محصولاتی با اثرگذاری اجتماعی داشته‌اند.

مصباحی‌مقدم سخنان خود را با دعوت بانک‌ها به خلاقیت و رعایت موازین شرعی در طراحی محصولات جدید پایان داد.

این مراسم، علاوه بر رونمایی از «نوپی، کالاپی، رشد ملی و طرح مهربانی ملی»، صحنه‌ای برای نمایش بخشی از رویکرد آینده‌نگر بانک ملی در پیوند فناوری و ارزش‌های بانکداری اسلامی بود.