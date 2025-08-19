وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در دامغان؛ ۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان، بیان داشت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این حادثه تیراندازی به سمت خودرو در یکی از محلات دامغان شد، افزود: این حادثه چند مجروح نیز بر جای گذاشته است.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه کار تحقیقاتی پلیس بلافاصله انجام شد، ابراز داشت: دو متهم شناسایی و با حضور به موقع پلیس تسلیم قانون شدند.

عرب با بیان اینکه سلاح شکاری تحویل عوامل انتظامی شد، تصریح کرد: متهمان انگیزه اصلی خود را از اقدام به تیر اندازی بروز اختلافات خانوادگی عنوان کردند.

وی با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: از خانواده‌ها در خواست داریم فرزندان خود را نسبت به کنترل و مدیریت خشم آگاه کنند تا اتفاقات تلخ متوجه آنها نشود.