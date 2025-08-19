تساوی استقلال خوزستان مقابل شمس آذر در زمین غریبه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه از رقابت‌های هفته اول لیگ برتر در ورزشگاه پاس برگزار شد که با تساوی یک - یک دو تیم همراه بود.

حجت احمدی (۲۶) برای استقلال خوزستان و مهدی محمدی (۷۲) برای شمس آذر گلزنی کردند.

ترکیب استقلال خوزستان:

امید افشین، محمدرضا مهدی زاده، سجاد دانایی، ابوالفضل کوهی، محمدمهدی احمدی، فیاض میردورقی، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرحسین جلالی وند، امیرعلی صادقی و حجت احمدی (۸۳- امیرمحمد سیمان پورشیجانی)

ترکیب شمس آذر قزوین:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع خواه، مهدی محمدی، صائب محبی، فرزین معامله گری (۷۰- علیرضا دغاغله)، امیرمحمد محکم کار (۷۰- حامد بحیرایی)، محمدجواد آزاده (۷۰- مهرداد آقامحمدی)، داریوش شجاعیان، میلاد سورگی، رضا محمدی، مهدی ممی زاده.

استقلال خوزستان به دلیل عدم آماده بودن ورزشگاه غدیر اهواز مجبور شد در تهران از شمس آذر میزبانی کند اما هواداران وفادار آنها خود را به استادیوم رساند تا با تشویق‌های خود شاگردان امیر خلیفه اصل را به وجد آورند. آنها با همین تشویق‌ها توانستند بر خلاف روال مسابقه گل نخست بازی را روی ضد حمله به ثمر برسانند.

در ادامه قزوینی‌ها بازی مالکانه خود را انجام دادند تا اینکه با استفاده از تعویض‌های هوشمندانه توانستند گل تساوی را در نیمه دوم به ثمر برسانند و یک امتیاز بگیرند.