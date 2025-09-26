به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب دو تیم استقلال خوزستان و مس رفسنجان برای دیدار امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شد. این مسابقه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد و تیم آبی‌پوش استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل به دنبال کسب سه امتیاز خانگی است.

امیر خلیفه‌اصل در این دیدار تغییراتی در ترکیب تیمش اعمال کرده که مهم‌ترین آن نیمکت‌نشینی بازیکنان باتجربه‌ای چون امیرعلی صادقی، محمد شریفی، آرام عباسی و امید افشین است. دروازه‌بان فیکس این مسابقه نیز تغییر کرده و محمدجواد کیا به جای افشین در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

ترکیب استقلال خوزستان شامل محمدجواد کیا، امیرحسین جلالی، فیاض میردورقی، حمید بوحمدان، ابوالفضل کوهی، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت‌الله احمدی و محمد احمدی است.

در سوی مقابل، رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان نیز با چند تغییر نسبت به هفته گذشته، تیمش را روانه میدان کرده و امیدوار است با کسب امتیاز از این دیدار خارج از خانه، جایگاه تیمش را در جدول بهبود بخشد.

ترکیب مس رفسنجان شامل، نیما میرزازاد، دانیال جهانبخش، ایمان سلیمی، نومن کوردیچ، علی‌اکبر رنجبر، احمد زنده‌روح، وحید حیدریه، میلاد فخرالدینی، سامان نریمان‌جهان، علیرضا نقی‌زاده و کاستا است.

این دیدار از اهمیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار است و نتیجه آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روند فصل جاری داشته باشد.