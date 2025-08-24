  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

خلیفه‌اصل: نباید حق استقلال ضایع شود/ جوانگرایی به تیم ملی کمک می‌کند

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان از سازمان لیگ خواست همه دیدارهای لیگ بیست و پنجم را با حضور کمک داور ویدئویی برگزار کند تا حقی از تیمی ضایع نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته دوم بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه روز دوشنبه به قضاوت میثم حیدری مهمان پیکان تهران خواهد بود.

امیر خلیفه اصل سرمربی این تیم در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان در مورد شرایط تیمش گفت: با وجود این که قصد داشتیم چند بازیکن دیگر را به خدمت بگیریم اما پنجره نقل و انتقالات ما بسته شد. با این حال فکر می کنم مشکل بزودی حل خواهد شد و ما می توانیم سه بازیکن دیگر را به خدمت بگیریم.

وی ادامه داد: در تیم ما خلق موقعیت می شود و با کار بیشتر شرایط بهتر می شود. ما از سازمان لیگ می خواهیم که همه بازی ها با عدالت برگزار شود و کمک داور ویدئویی در همه بازی ها باشد. ما بازی به بازی پیش می رویم و تلاش می کنیم در پایان فصل مردم خوزستان را شاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در مورد جوانگرایی در تیم های مختلف گفت: ما باید بتوانیم در همه تیم ها این جوانگرایی را انجام دهیم تا در مجموع لیگ جوان شود. اگر این اتفاق رخ دهد به فوتبال ملی کمک خواهد شد.

