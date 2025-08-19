به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی، در خصوص ضرورت مدیریت منابع آبی و حکمرانی صحیح در این حوزه اظهار کرد: مسئله آب به گونه‌ای است که بسیاری از مسئولیت‌ها و اقدامات باید به صورت مشترک میان مردم و دولت و با مدیریت درست در سطح کشور انجام شود.

وی با اشاره به فرصت‌های موجود در این حوزه افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح در استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش آب است.

جلیلی با تأکید بر اهمیت آبخیزداری بیان کرد: آبخیزداری که در حقیقت بخشی از دانش تمدنی ما به شمار می‌آید، باید به‌طور جدی‌تر در کانون توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر بهره‌گیری از دانش روز گفت: استفاده از علوم نوین، همراه با برنامه‌ریزی و مشارکت مردم، می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به فرصت‌های گسترده در کشور خاطرنشان کرد: راه‌حل مشکلات در دل همین ظرفیت‌های داخلی نهفته است، به‌گونه‌ای که نه تنها می‌توان چالش‌ها را برطرف کرد، بلکه مسیرهای موفقیت نیز هموار می‌شود.

جلیلی در ادامه با یادآوری فرمایشی از امیرالمؤمنین (ع) اضافه کرد: از دست رفتن فرصت‌ها، مایه اندوه است. این فرصت‌ها همان نعمت‌های الهی‌اند که باید آن‌ها را به یاد داشته باشیم، درباره‌شان تفکر کنیم، برایشان برنامه‌ریزی کنیم و به بهترین شکل از آن‌ها بهره ببریم.

وی تصریح کرد: بر اساس همین نعمت‌های الهی است که برادری و انسجام در جامعه شکل گرفته است. بخشی از این نعمت‌ها معنوی‌اند، مانند همبستگی و ایمان مردم، و برخی جنبه دفاعی دارند؛ همان‌گونه که خداوند دشمنان را از شما دفع کرد.

نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ملتی که چنین نعمت‌هایی در اختیار دارد، نه تنها بدون راه‌حل نخواهد ماند، بلکه می‌تواند الگوی ملت‌های دیگر نیز قرار گیرد. بنابراین باید با برنامه‌ریزی روشن کرد چگونه می‌توان از این نعمت‌ها بهره‌برداری کرد و دانست که شکر نعمت، همان استفاده صحیح از آن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت آب کشور تأکید کرد: باید بررسی کرد که مشکلات دقیقاً چگونه باید حل شوند. در این مسیر نباید دچار فرافکنی یا ناامیدی شویم، بلکه لازم است برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که در حوزه منابع، مصارف و نوع حکمرانی مشخص شود در چه عرصه‌ها و محورهایی باید فعالیت کنیم.

جلیلی در پایان با اشاره به برخی نمونه‌های موفق در کشور گفت: با مدیریت صحیح و بهره‌گیری درست از امکانات موجود، می‌توان حتی زمینه مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را فراهم کرد. همچنین در حوزه مصرف و تأمین منابع آبی باید تدابیری اندیشید تا این نعمت الهی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

آبخیزداری بخشی از دانش تمدنی ملت ماست

جلیلی با اشاره به جلساتی که پیش از درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود، افزود: مرحوم هاشمی در روزهای پایانی عمر خود نیز تأکید داشتند که باید بیش از گذشته بر موضوع آبخیزداری کار می‌شد. آبخیزداری بخشی از دانش تمدنی ملت ایران است و امروز نیز به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از بهترین شیوه‌های حفظ و مدیریت آب، توجه به آبخیزداری است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: همان‌گونه که حضرت آقا در برنامه هفتم توسعه تأکید کردند، افزایش بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین بُعد آن مدیریت است.

نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: دومین بُعدی که رهبر انقلاب در بحث بهره‌وری مورد اشاره قرار دادند، منابع انسانی و سرمایه‌های کشور است. در حوزه آب، ایران از بهترین ظرفیت‌های انسانی برخوردار است و برای بهره‌برداری از این سرمایه عظیم، باید سازوکارهای لازم ایجاد شود تا بتوان این ظرفیت را به‌گونه‌ای هدایت کرد که بالاترین بازدهی در مدیریت آب کشور حاصل شود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: این طنز تلخ تاریخ است که رژیم کودک‌کش صهیونیستی، که حتی مانع رسیدن آب به کودکان غزه می‌شود، برای ملت ما اشک تمساح می‌ریزد. همان‌گونه که دیدیم در این جنگ، علاوه بر حمله به منابع آبی تهران و شهادت تعدادی از هم‌وطنان، این رژیم چنین ادعاهایی را مطرح کرد.

جلیلی در پایان تأکید کرد: سخن ما این است که چه در عرصه حکمرانی و چه در حوزه منابع انسانی و سرمایه‌های ملی، باید برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ملت ایران بتواند به الگویی برای سایر ملت‌ها تبدیل شود.