ابوشریف: رژیم صهیونیستی جنگ گرسنگی علیه مردم غزه به راه انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران در «نشست تخصصی نقش رسانه مقاومت در حمایت از مردم مظلوم غزه» گفت: امروز در غزه بیش از هزار و پانصد نفر از مجروحان دچار نقص عضو شده و دست یا پای خود را از دست داده‌اند. آخرین جنگی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به راه انداخته، جنگ گرسنگی و محروم کردن مردم از حداقل نیازهای حیاتی است.

وی افزود: در شرایط عادی پیش از جنگ اکتبر، روزانه حدود پانصد کامیون کالا و مواد غذایی وارد نوار غزه می‌شد، اما اکنون تنها در سه روز اخیر، مجموعاً ۲۶۶ کامیون اجازه ورود یافته‌اند. این در حالی است که توزیع این کمک‌ها نیز به شکلی ناعادلانه و بسیار ضعیف انجام می‌شود و حتی گاهی مردم در صف‌های طولانی توزیع مواد غذایی جان خود را از دست می‌دهند.

ابوشریف تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با تخریب صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی غزه، شرایط زندگی را برای مردم غیرممکن کرده است و همچنان جنگ گرسنگی علیه آنان ادامه دارد. دشمن صهیونیستی نه روزانه بلکه ثانیه به ثانیه در حال ارتکاب جنایت علیه مردم فلسطین است و ضروری است که رسانه‌ها این واقعیت را برای افکار عمومی جهانی تبیین کرده و توجه نهادهای بین‌المللی را جلب کنند.

وی درباره اهمیت نقش رسانه‌ها گفت: رژیم صهیونیستی از آغاز تشکیل خود یک ماشین عظیم اطلاع‌رسانی ایجاد کرد تا واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و خود را به‌عنوان قربانی معرفی کند. امروز نیز همان سیاست ادامه دارد؛ به طوری که مقامات صهیونیستی حتی کشورهایی مانند فرانسه و استرالیا را با وجود حمایت‌های گسترده‌شان به ضدیت با یهود متهم می‌کنند.

نماینده جهاد اسلامی در تهران افزود: در گذشته رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد مواضع خود را با زبان دیپلماتیک و در لفافه بیان کند، اما اکنون بی‌پرده و با وقاحت سخن می‌گوید. نمونه بارز این رویکرد رفتار نماینده این رژیم در سازمان ملل است که منشور سازمان را مقابل دوربین‌ها پاره کرد. این شیوه‌ها چهره واقعی و منفور این رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند و به ضرر صهیونیست‌ها تمام خواهد شد.

