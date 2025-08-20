به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد همزمان با رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، راهپیمایی جمعههای خشم و نصر این هفته در استانهای اصفهان، خراسان شمالی و کردستان برگزار میشود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
غزه امروز قتلگاه انسانیت و ایدهی انسان تهی شده از هر حق است. هر روز در این سرزمین صحنهای از کشتار مهندسیشده رقم میخورد و گورستان حقوق بشر گستردهتر میشود. اینجا نقطه پایان ایدهی حقوق بشر غربی بر پیشانی تاریخ حک شده و منطق استثناسازی و نژادپرستی با رتبهبندی انسانها آشکارتر از همیشه رخ مینمایاند و در پس همه این جنایات آشکار، اسرائیل و حامی آن آمریکای جنایتکار ایستاده است. رژیمی که خود را تنها دموکراسی خاورمیانه و بخشی از جهان به اصطلاح آزاد معرفی میکند، در حقیقت نمونه اعلای یک نظام سیاسی مبتنی برسیاست جنگ و تجاوز به حقوق دیگران است. دستگاهی که در سایه حمایت متحدان استراتژیک قدرتهای جهانی، بقای خود را بر پایه مرگ و کشتار استوار میسازد.
اکنون و در ایام رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، بیش از هر زمان دیگر، وظیفه ما پیروان دین اسلام است که در کنار ملت مظلوم غزه بایستیم. اگر نسلکشی در غزه بی هزینه رها شود، آنگاه انسانیت در سراسر جهان، به تمامی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با دعوت از آحاد شریف و ولایتمدار استانهای اصفهان، خراسان شمالی و کردستان اعلام میدارد که راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» این هفته ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ با حضوری یکپارچه و پرشورو با فریاد علیه جنایتکاران وحشی صهیونی و حامیان آن بویژه رژیم مستکبر آمریکا برگزار خواهد شد.
