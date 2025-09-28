به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر یکشنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز گفت: شرایط امروز جهان و منطقه به گونهای است که حتی نوجوانان ما هم میتوانند تحلیلهای دقیقی از رویدادها داشته باشند. ما شاهدیم که انحصار علمی که زمانی در غرب مطرح بود، اکنون به ترور نظامی تبدیل شده است؛ هواپیماهای جنگنده از هزاران کیلومتر دورتر بلند میشوند تا اساتید دانشگاه را در خانههایشان، کنار زن و فرزندانشان به شهادت برسانند. جرم این افراد فقط عالم بودن است.
وی با اشاره به این اقدامات، ریاکاری غرب را برجسته کرد و افزود: چند سال پیش، دولتهای غربی برای چند سانتریفیوژ، قطعنامه صادر میکردند و اشک تمساح میریختند، اما امروز که بزرگترین اساتید بزرگترین دانشگاه غرب آسیا به شهادت میرسند، حتی بیانیهای هم صادر نمیکنند.
جلیلی فضای جهانی را به یک تشخیص پزشکی تشبیه کرد و گفت: اگر تشخیص درست نباشد، گرانترین داروها نیز اثر نمیکند. در سطح سیاسی نیز اگر صحنه را درست تشخیص ندهیم، تجویزهای ما نیز درست نخواهد بود. ما امروز در یک نقطه بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرنوشت ملتها برای دههها در آن رقم میخورد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به ریشههای ساختارهای موجود اشاره کرد و افزود: حدود صد سال پیش پس از جنگ جهانی دوم، طراحیهایی برای این منطقه و خاورمیانه صورت گرفت که ما هنوز گرفتار آن هستیم. امروز نیز همین قدرتها در حال پیشبرد طرحهای خود هستند و رژیم صهیونیستی مولود همین مناسبات است که به بهانههای مختلف، مناطق بیشتری را اشغال کرد و جنایات بیشماری را رقم زد.
جلیلی در ادامه تحلیل خود، به مقاومت و تغییر موازنه قدرت پرداخت و گفت: در همین ساختار ظالمانه، حرکتی شکل گرفت که ظلم و بیعدالتی را برنمیتابد. در نتیجه، همان رژیم صهیونیستی که لبنان را اشغال کرد، با ذلت اخراج شد و حزبالله در جنگ ۳۳ روزه و حماس در جنگ ۲۲ روزه پیروز شدند.
وی با اشاره به وضعیت غزه و ظرفیت مقاومت تصریح کرد: غزه منطقهای کوچک است که در محاصره کامل قرار دارد و دشمن اعتراف میکند که با وجود بهکارگیری تمام توان نظامی، امنیتی و حتی حیثیت خود، پس از دو سال هنوز نتوانسته به اهداف خود برسد. این همان تهدیدی است که اسرائیل با آن روبروست؛ تهدید از سوی مردمی که هیمنه قدرتهای پوشالی را به سخره گرفتهاند.
غرب با ترور دانشمندان، برتری تفکر مقاومت را اعتراف میکند
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مقاومت و دفاع از ارزشها و حقوق در دفاع مقدس گفتمانی را شکل داد که الهامبخش مقاومت لبنان شد و رژیم صهیونیستی را مجبور به عقبنشینی از لبنان کرد.
وی شدت بمباران غزه را معادل برخورد چندین کلاهک هستهای به غزه توصیف کرد و ادامه داد: ملت فلسطین در برابر این فشارها ایستاده و با وجود محاصره غذایی، آبی، دارویی و تخریب بیمارستانها و مدارس، شعار «حسبنا الله ونعم الوکیل» سر میدهند. این مقاومت نشان میدهد که نظم قدیم جهانی، دیگر قادر به ادامه حیات نیست.
جلیلی گفت: ما امروز در یک نقطه بزنگاه تاریخی قرار داریم که باید صحنه را بشناسیم، تشخیص درست دهیم و بدانیم که آیا میخواهیم در مناسبات غلط، بازیگر منفعل باشیم یا نقش فعال در شکلگیری مناسبات جدید ایفا کنیم.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در این میان بسیار مهم خواند و گستاخی غرب در ترور نظامی اساتید دانشگاه را که زمانی شعار مخالفت با انحصار علم را میدادند، نشانهای از وحشت آنها از گسترش تفکر مقاومت دانست.
جلیلی به ترور دکتر عباسی، دانشمند هستهای، اشاره کرد که به خاطر دفاع از حق غنیسازی ملت ایران هدف قرار گرفت و گفت: ملتی که دانشجویان، دانشمندان و دانشگاهیانش از حقوق خود دفاع میکنند و نمیترسند، برای قدرتها نگرانکننده است.
وی گفت: امروز شاهدیم که چگونه روزانه دهها نفر در غزه شهید میشوند، اما دستاوردی برای مهاجمان ندارد. این نشاندهنده شکلگیری تفکر و گفتمانی است که در برابر ظلم ایستادگی میکند و نمیترسد؛ تفکری که در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران را در برابر دشمن پیروز کرد.
دشمن با ترور دانشمندان اعتراف کرد که در آستانه فروپاشی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود گفت: خوشبختانه ملت ما ضعف ندارد، بلکه ظرفیت کنشگری فعال و تأثیرگذاری مثبت بر روند معادلات جهانی را دارد.
جلیلی با اشاره به جنگ غزه و شکستهای پیدرپی دشمن، ادامه داد: دشمن تمام ظرفیت سختافزاری تمدن غرب را به کار گرفته است، حتی رئیس حاکم بر آمریکا صراحتاً اعلام کرد که آخرین دستاوردهای نظامیشان را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادهاند، اما موفقیتی به دست نیاوردند.
وی در ادامه به تناقضات غرب اشاره کرد و گفت: شما میبینید که شورای امنیت سازمان ملل در قبال حمله به تأسیسات هستهای و ترور اساتید، حتی حاضر به صدور بیانیه نیست، در حالی که برای فعالیتهای صلحآمیز قطعنامههای متعدد صادر میکرد. این مناسبات غلطی است که اکنون در حال فروپاشی است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اکنون دفاع از فلسطین صرفاً یک موضع منطقهای نیست، بلکه در خود اروپا، آمریکا و کانادا شعار حمایت از فلسطین سر داده میشود، تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد که نظم قدیم در حال افول است و ما باید ظرفیت تاریخی خود را بشناسیم.
جلیلی خطاب به دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان گفت: هر دانشگاه ما باید تبدیل به یک کانون حرکت و جهاد برای اهداف بزرگ کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و سیاست خارجی شود تا بتوانیم به قلههای موفقیت دست یابیم.
افکار عمومی باید از سیاستهای نادرست آگاه شود
جلیلی در بخش دیگری از صحبت های خود بر اهمیت آگاهیبخشی و اطلاعرسانی صحیح در جامعه تأکید کرد و گفت: کشور دارای ساز و کارهای خاص خود است که باید به درستی عمل کند.
وی با بیان اینکه اگر موضوعی نادرست یا خلاف واقع است، باید افکار عمومی به شکل صحیح و منطقی نسبت به آن توجیه شود تا کسانی که رفتار یا سیاست نادرستی دارند، بدانند که در افکار عمومی محکوم شدهاند، ادامه داد: درخواست اصلی از رسانهها، نخبگان علمی، دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید این است که موضوعات مهم را فارغ از هیاهوی سیاسی و با رویکرد منطقی و علمی بررسی و بحث کنند.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام اشاره کرد و افزود: در زمان تصویب و اجرای برجام، باید نقدهای سازنده و اصلاحطلبانه مطرح میشد، حتی اگر اشتباهاتی در تحلیلها وجود داشت.
اساتید و دانشجویان برجام را در دانشگاهها بررسی کنند
جلیلی بر اهمیت شفافسازی و بیان اشتباهات تأکید کرد و گفت: اگر در زمان برجام نقد میکردیم، بهتر بود و این کار میتواند عبرتی برای آینده باشد.
وی ادامه داد: برجام پس از گذشت ده سال، همچنان موضوع مهمی است و باید از آن درس گرفت، چرا که این مدت زمان، فرصت زیادی برای فهم بهتر و اصلاح مسیرها است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح پیشنهاد مطالعه و بررسی برجام در دانشگاهها تصریح کرد: در فضای پرهیاهو، باید حقیقتها روشن و شفاف بیان شوند تا جامعه بتواند تصمیمات درستی بگیرد و از اشتباهات گذشته عبرت بگیرد.
هر فرد باید برای رفع نقصها نقش ایفا کند
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح خطاهای بعضی از مسئولین کشور در گذشته گفت: هر فرد باید نقش خود را در کمک به پیشرفت کشور و رفع نقصها و اصلاح خطاها بشناسد و در انجام آن کوشا باشد.
وی ادامه داد: این نقشپذیری در هر دورهای، چه دولت، چه مجلس، چه شهرداری، چه صدا و سیما و چه نهادهای دیگر، ضروری است.
«دولت سایه» یک تفکر است نه یک تشکیلات
جلیلی با اشاره به فعالیت «دولت سایه» افزود: این مفهوم، نه صرفاً یک تشکیلات بلکه یک تفکر و گفتمان است که هر فرد در حد توان خود باید تحولات کشور را دنبال و بر آن تأثیر مثبت بگذارد.
وی با بیان اینکه هر دانشگاه باید مانند یک «دولت سایه» عمل کند، ادامه داد: این موضوع یعنی دانشگاه در حوزه تخصصی خود، تحولاتی را رصد و در تقویت و حمایت از دولتها و نهادهای مختلف نقشآفرینی کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هر فرد و هر گروه باید در راستای توسعه و پیشرفت کشور، با نیت خیر و تلاش مستمر، نقش خود را ایفا کند و این فعالیتها باید در قالب همکاریهای جمعی و همافزا صورت گیرد تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
ایران بیشترین بازرسی هستهای را تحمل کرد اما مورد حمله نظامی قرار گرفت
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص چرایی ماندن ایران در معاهده NPT گفت: هر توافق باید بر پایه توازن میان تکالیف و حقوق طرفین باشد. در قالب این توازن، طرفی که وظایفی را انجام میدهد، در مقابل از حقوقی نیز برخوردار میشود.
وی ادامه داد: عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان پیتی) به منظور انجام تکالیف مشخص و در نتیجه بهرهمندی از حقوق مرتبط است. اما در عمل، ایران با وجود انجام بیش از ۳ درصد از فعالیتهای هستهای جهان و تحمل ۲۵ درصد بازرسیهای جهانی از تاسیسات هستهای خود، شاهد حملات نظامی و فشارهای بینالمللی است که حتی محکوم هم نمیشود. این نشاندهنده ناپایداری و ناکارآمدی سازوکارهای موجود است.
جلیلی افزود: بر اساس مفاد امپیتی، پروتکل الحاقی و برجام، ایران وظایف بیشتری را بر عهده گرفته است، اما این اقدامات چه فایدهای دارد وقتی که در مقابل، نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی، عملکردهای ناعادلانه و حتی ضد منافع ایران دارند؟ این نهادها، که باید حافظ ثبات و اجرای قوانین باشند، در عمل به مصوبات خود بیتوجهی میکنند و حتی حمله به تاسیسات هستهای را محکوم نکرده و تنها سکوت میکنند.
وی ادامه داد: این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی و نادرستی مناسبات فعلی است و باید به جهانیان نشان داده شود که این سازوکارها دیگر جواب نمیدهد و باید به فکر ایجاد سازوکارهای جدید و مبتکرانه بود که هم عدم اشاعه، هم خلع سلاح، و هم همکاریهای صلحآمیز هستهای را تضمین کند.
تصمیمگیری صحیح و قاطعانه، کلید موفقیت در حکمرانی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص اصول مهم حکمرانی و موفقیت در تصمیمگیری گفت: فردی که در جایگاه تصمیمگیری قرار دارد باید آمادگی لازم را داشته باشد، یعنی باید مطالعات، برنامهریزیها و بررسیهای لازم را انجام داده باشد و گزینههای موجود را به خوبی شناخته باشد؛ چرا که شروع مطالعه در لحظه تصمیمگیری، اشتباه است و زمان را از دست میدهد.
وی ادامه داد: هر تصمیمی باید بر اساس تحلیل دقیق باشد، بهطوری که فرد بتواند دلایل انتخاب یک گزینه خاص را بر اساس مزایا و معایب آن توضیح دهد.
وی افزود: تعلل و تردید در تصمیمگیری غالباً ناشی از نداشتن اشراف کامل بر موضوع و گزینههای مختلف است. بنابراین، پس از اتخاذ تصمیم، نباید با مطرح کردن نکات منفی، دچار تردید شد؛ بلکه باید به تصمیم خود اعتماد داشت و آن را با قاطعیت اجرا کرد و پیگیری نمود. در نهایت، تصمیمگیری صحیح و قاطعانه، کلید موفقیت در مدیریت و حکمرانی است.
انتخابات محل بروز سلیقههای مختلف است
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران انتخابات در شرایط جنگ و غیر جنگ در مجلس و ریاست جمهوری هرگز متوقف نشده است، گفت: این فرآیندها نشاندهنده تعیینکننده بودن رأی مردم است. امام خمینی (ره) در جملهای مهم تأکید کردند که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»، که این جمله نشاندهنده اهمیت جمهوریت و اسلامیت نظام است و هر دو در چهارچوب این اصول معنا پیدا میکنند.
وی ادامه داد: آرمانهای انقلاب اسلامی زمانی شکل میگیرند که جمهوریت نظام با قدرت ظاهر شود، یعنی مردم نقش اصلی را در تصمیمگیریها دارند و باید در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.
جلیلی با اشاره به این موضوع که تلاشهای دشمنان که در طول ۴۶ سال نتوانستند موفق شوند، به دلیل پشتیبانی ملت از جمهوری اسلامی ایران است، افزود: انتخابات محل بروز سلیقههای مختلف است و این تنوع دیدگاهها نشاندهنده قدرت و غنای نظام است. در عین حال، این فرآیند باید در چهارچوب قانون اساسی و نظارت رهبری معظم انقلاب باشد، که همواره از برگزاری بهموقع انتخابات حمایت کردهاند، حتی در شرایط حساس مانند شهادت آقای رئیسی، که طبق قانون ظرف ۵۰ روز انتخابات جدید برگزار شد.
جلیلی در بخش دیگری از صحبت های خود بر ضرورت داشتن رویکرد فعال در عرصه بینالمللی تأکید کرد و گفت: کشور در این زمان فرصت مناسبی برای نقشآفرینی فعال دارد و باید از تجربیات گذشته بهرهمند شود، زمانی در دورههای قاجار و پهلوی کشور غایب یا غافل بوده است، اما در زمان جمهوری اسلامی، نقش فعالتری ایفا کرده است.
وی ادامه داد: باید فواید و ضررهای هر رویکرد، چه فعال و چه منفعل، مورد بررسی قرار گیرد زیرا منتخبین مردم در مسئولیتهای خود رویکردهای متفاوتی دارند و باید تفاوت دیدگاهها توضیح داده شود.
امروز حتی نوجوانان هم میتوانند در مناظره مسئولان گذشته دولت های قبلی را محکوم کنند
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی دانشجویی در خصوص برجام و اینکه پس از ده سال چرا این معاهده برای کشور سودی نداشت است، گفت: تصمیمات گرفتهشده در آن زمان، درستی یا نادرستی آنها باید در افکار عمومی محکوم شود، چرا که پس از گذشت ده سال، مشخص شده است که بسیاری از ادعاهای مطرحشده نادرست بوده است و در گذشته، در شورای عالی امنیت ملی و مجلس درباره برجام بحثهای مفصلی انجام شده است، اما متأسفانه پاسخهای قانعکننده دریافت نشده است.
جلیلی با اشاره به عدم لغو تحریمها و بازگشت تمامی قطعنامهها ادامه داد: باید، دولتها و مسئولان گذشته طی ده سال قبل تا به امروز پاسخگو باشند و مردم باید از خطاهای گذشته آگاه شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص چرایی مناظره نکردن ایشان و حسن روحانی گفت: مناظرهای شفاف و صریح میشود که بتواند واقعیتها را روشن کند و عملکرد مسئولان را مورد ارزیابی قرار دهد، ولی امروز، بر اساس شواهد موجود، حتی نوجوانان هم می توانند با برخی مسئولان گذشته در دولت های قبلی مناظره کنند.
