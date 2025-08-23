از معارفه مدیرعامل جدید خانه سینما تا فیلمسازانی که از وطن روایت کردند

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
تعطیلی سینماها و بازار داغ گمانهزنیهای اسکار
سینماهای سراسر کشور به دلیل رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام روز جمعه ۳۱ مرداد تعطیل بودند و بلیتفروشی آثار در سایتهای فروش بلیت متوقف شد.
در حالی که هنوز فیلم منتخب ایران برای حضور در جوایز اسکار ۲۰۲۵ معرفی نشده است، در هفته گذشته بازار گمانهزنیها برای فیلم منتخب ایران داغ بود. نام چند فیلم دیگر علاوه بر «پیر پسر»، «زن و بچه»، «ناتور دشت»، «علت مرگ، نامعلوم» و «غریزه» که هفته گذشته در گزارش سینمای خبرگزاری مهر منتشر شد، اضافه شده است که از آن جمله میتوان به «زیبا صدایم کن» و «رها» نیز اشاره کرد.
کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران تا ۱۵ شهریور برابر با ۶ سپتامبر فرصت دارد تا فیلم منتخب را معرفی کند.
وطن به روایت فیلمسازان به خط پایان رسید
آیین اختتامیه پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» به دبیری سعید نجاتی، چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در کوشک باغ هنر با اجرای فرزاد حسنی و اعلام اسامی آثار راهیافته به بخش جنبی چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد.
در این مراسم ۱۸ اثر منتخب در چهار بخش داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی معرفی و دفاتر فعال و برگزیده انجمن نیز با اهدای لوح نشاندار تقدیر شدند.
زهرا بهروزآذر معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به همدلی مردم در شرایط سخت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کار سخت فیلمسازان در این شرایط بیان کرد: خوشحالم که شما توانستید با وجود همه سختیها از جمله محدودیتهای فنی در فیلمبرداری در بحران، بخشی از این حقیقت ماندگار و جلوه واقعی مردم ایران را ثبت و برای آیندگان به یادگار بگذارید.
ستاره اسکندری بازیگر سینما و تئاتر نیز که یکی از داوران این رویداد بود، تاکید کرد که هیچ هنری مانند سینما نمیتواند احساسات و واقعیتها را بیان کند، تاریخ را به تصویر بکشاند و ماندگار کند.
در این مراسم همچنین، تعدادی از فیلمهای کوتاه داستانی، تجربی، مستند و پویانمایی برگزیده رویداد معرفی شدند که به بخش جنبی چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.
حسن قهرمانی مدیر انجمن سینمای جوانان اردبیل، حمیدرضا منتظری سرپرست دفتر قم، کامران رضایی مدیر دفتر کرمانشاه، مهدی توحیدی رئیس دفتر مشگینشهر و سیدمحمد مداح حسینی سرپرست دفتر مشهد به عنوان مدیران همراه با فیلمسازان در شرایط جنگی معرفی و تقدیر شدند.
رونمایی از یک فیلم مستند با حضور سخنگوی وزارت خارجه
در هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مراسم رونمایی و اکران فیلم مستند سینمایی «فاطمی» به کارگردانی امیرحسین سیاح و فرشاد عسگریکیا و تهیهکنندگی امیرحسین سیاح با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، شخصیتهای سیاسی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و تنی چند از مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد.
مستند «فاطمی» به کارگردانی امیرحسین سیاح و فرشاد عسگریکیا به زندگی و مبارزات شهید سیدحسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق و رویدادهای قیام ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد میپردازد.
معرفی اعضای جدید هیئت مدیره انجمن بازیگران
در هفتهای که گذشت، مجمع عمومی انجمن صنفی بازیگران خانه سینما به ریاست رضا کیانیان، اتابک نادری و با حضور نماینده وزارت کار آغاز به کار کرد. پس از ارائه گزارش عملکرد هیئتمدیره قبلی، رأیگیری با حضور ۱۲ کاندیدا برای شورای مرکزی و چهار کاندیدا برای بازرس انجام شد.
اعضای هیئتمدیره شورای مرکزی جدید با رأی اعضا به این ترتیب انتخاب شدند: پژمان بازغی، فریبا کوثری، علی دهکردی، سام درخشانی، حسین سلیمانی، محسن کیایی و کوروش سلیمانی. همچنین مهراوه شریفینیا بهعنوان بازرس اصلی انجمن برگزیده شد.
اعضای علی البدل شورای مرکزی نیز عبارتند از حبیب دهقان نسب، کمند امیرسلیمانی و بازرس علی البدل سیروس همتی.
امضای تفاهمنامه همکاریهای سینمایی ایران با ارمنستان و بلاروس
هفته گذشته، در حاشیه سفر رئیس جمهور به ایروان، تفاهمنامه همکاریهای سینمایی ایران و ارمنستان بین روسای سینمایی ۲ کشور به امضا رسید. در این تفاهمنامه که در حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان به امضای رائد فریدزاده و داوید بنوچیان رسید، طرفها در حوزههای زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:
تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنوارهها و …) در هر ۲ کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلمسازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی ۲ کشور در پروژههای سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلمهای مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینههای تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم ۲ کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشنها و استودیوهای هر ۲ کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفتههای فیلم مشترک، تامین رعایت قانون کپیرایت برای آثار سینمایی و تاسیس و ثبت دفتر نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در ایروان، جمهوری ارمنستان و سازماندهی رویدادهای آموزشی مشترک از طریق آن دفتر.
همچنین در تفاهم نامه همکاریهای سینمایی ایران و بلاروس که در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به امضای رئیس سازمان سینمایی ایران و وزیر فرهنگ بلاروس رسید طرفها در ۸ حوزه به شرح زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنوارهها و ... ) در هر ۲ کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلمسازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی ۲ کشور در پروژههای سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلمهای مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینههای تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم ۲ کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشنها و استودیوهای هر ۲ کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفتههای فیلم مشترک و تامین رعایت کپیرایت برای آثار سینمایی.
باید منتظر ماند و دید که خروجی این تفاهمنامه ها چه خواهد بود و سینمای ایران چطور میخواهد وارد همکاریهای بینالمللی با ارمنستان و بلاروس شود.
تودیع و معارفه مدیرعامل خانه سینما بدون خداحافظی از علی دهکردی
هفته گذشته، مراسم تودیع علی دهکردی مدیرعامل سابق خانه سینما و معرفی همایون اسعدیان به عنوان مدیرعامل جدید، در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار شد.
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما درباره عنوان این مراسم بیان کرد: دوستانی که با خانه سینما و فعالیت صنفی آشنا هستند، میدانند که تغییر مدیرعامل رویدادی طبیعی در خانه سینما است، در نتیجه نمیتوان اسم این جلسه را تودیع و معارفه از نوع مرسوم گذاشت زیرا اعضای این خانه به تناسب شرایط و ضرورت عهده دار مسئولیت های صنفی در خانه سینما و صنوف هستند. تقریباً همه افراد این اعتقاد را دارند که آقای دهکردی زمانی که مدیرعاملی خانه سینما را پس از استعفای خانم مرضیه برومند پذیرفتند به نوعی از خود گذشتگی کردند. آن زمان شرایط بسیار سختی در خانه سینما حاکم بود و آقای دهکردی با آرامش و متانت این دوره را در خانه سینما مدیریت کردند. ایشان در این مدت کمتر میتوانستند در حوزه بازیگری و پروژههای مختلف حضور داشته باشند و به بخش قابل توجهی از پیشنهاداتشان پاسخ منفی دادند. این جلسه خداحافظی ما با ایشان نیست بلکه برخی ذاتاً فعالیت صنفی را پذیرفتهاند. اصولاً انجام فعالیت صنفی به وقت زیادی نیاز دارد درحالی که شهرت و آورده مالی ندارد.
اعلام برگزیدگان مرحله اول ایسفا
از میان ۳۶۰ فیلم ارسال شده به دبیرخانه پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، ۱۲۰ فیلم به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.
مرحله اول داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا از ۱۱ اردیبهشت آغاز و تا ۲۰ مرداد با مشارکت ۱۰۶ نفر از اعضای آکادمی داوری برگزار شد.
