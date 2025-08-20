طاهر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نگاه دولت چهاردهم و اهتمام ویژه استاندار خراسان شمالی بر حمایت، تسهیلگری و رفع موانع تولید و اشتغال متمرکز است و در این میان توجه به بانوان کارآفرین از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: امروز ظرفیت ارزشمندی برای معرفی بانوان کارآفرین استان به کانون بانوان کارآفرین کشور فراهم شده است؛ اقدامی که فرصت ارتباط‌گیری، تبادل نظر، هم‌افزایی و معرفی توانمندی‌های بانوان را در سطح ملی و حتی بین‌المللی ایجاد می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت گسترش بازار محصولات تولیدی بانوان کارآفرین گفت: این ارتباط می‌تواند مسیر فروش در سطح ملی و نیز صادرات به کشورهای همسایه را هموار کند و به توسعه پایدار اقتصادی استان یاری برساند.

رستمی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شرط موفقیت در تحقق شعارهای اقتصادی دولت است و هیچ دستگاهی نباید در مسیر سرمایه‌گذاران مانع ایجاد کند.