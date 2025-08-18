جانبازان نماد ایثار و از خودگذشتگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی شامگاه دوشنبه در دیدار با جانباز مرزبانی «سوران شریفی» اظهار داشت: جانبازان تجسم عینی ایثار، مردانگی و از خودگذشتگی هستند.
وی تصریح کرد: روحیه ایثار و از جانگذشتگی ریشه در باورهای دینی و اعتقادات قلبی انسانهای پاک و خداجو دارد و همین روحیه راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه صبر و استقامت جانبازان و خانوادههای آنان برای همه ما الگو است، افزود: امروز افتخار مرزبانی این است که همچنان باب جانبازی و شهادت در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گشوده است.
فرمانده مرزبانی کردستان یادآور شد: انقلاب اسلامی از ابتدای شکلگیری با دشمنیهای فراوانی مواجه بوده اما به برکت رهبری آگاه و مردمی ولایتمدار، دشمنان نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.
سردار رستمی با تأکید بر اینکه امنیت امروز کشور مدیون خون شهدا و ایثار جانبازان است، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است و اجازه نخواهد داد خللی در آرمانهای اسلام ایجاد شود.
در پایان این دیدار، فرمانده مرزبانی استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از جانباز مرزبانی «سوران شریفی» تجلیل کرد.
نظر شما