  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

سند توسعه محلات در خراسان شمالی بومی‌سازی می‌شود

سند توسعه محلات در خراسان شمالی بومی‌سازی می‌شود

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: همه شهرستان‌های استان موظفند سند توسعه محلات را متناسب با شرایط بومی خود تدوین کرده و در سامانه رصد اجتماعی استان ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشرفت محلات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: همه شهرستان‌های استان باید بر اساس مقتضیات و ویژگی‌های خاص خود، سند توسعه محلات را تدوین کنند تا این اسناد در سامانه مشخصی به‌عنوان مرکز رصد و ارزیابی اجتماعی استان ثبت و پایش شود.

وی با تأکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور لازم‌الاجراست، گفت: با توجه به شناخت بهتر و اشراف کامل‌تر به مسائل و مشکلات محلات، ضروری است دستگاه‌ها نظرات کارشناسی دقیق ارائه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی هدف اصلی این دستورالعمل را اعمال نگاه محله‌محور و نه ایجاد سازوکار اداری جدید دانست و افزود: باید به مردم، معتمدین و بزرگان محلی اعتماد کنیم و مدیریت امور را به خودشان واگذار نمائیم.

رستمی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: تغییر نگاه حکمرانی سنتی به سمت حکمرانی مشارکتی، نیازمند استفاده از نظرات کارشناسی و مشارکت مردم است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت وحدت نظر در مسیر اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: با وجود تضارب آرا و نقدها، لازم است به یک نظر مشترک برسیم و در مرحله اجرا هم‌افزایی و هماهنگی کامل داشته باشیم.

کد خبر 6555903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها