به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشرفت محلات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: همه شهرستان‌های استان باید بر اساس مقتضیات و ویژگی‌های خاص خود، سند توسعه محلات را تدوین کنند تا این اسناد در سامانه مشخصی به‌عنوان مرکز رصد و ارزیابی اجتماعی استان ثبت و پایش شود.

وی با تأکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور لازم‌الاجراست، گفت: با توجه به شناخت بهتر و اشراف کامل‌تر به مسائل و مشکلات محلات، ضروری است دستگاه‌ها نظرات کارشناسی دقیق ارائه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی هدف اصلی این دستورالعمل را اعمال نگاه محله‌محور و نه ایجاد سازوکار اداری جدید دانست و افزود: باید به مردم، معتمدین و بزرگان محلی اعتماد کنیم و مدیریت امور را به خودشان واگذار نمائیم.

رستمی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: تغییر نگاه حکمرانی سنتی به سمت حکمرانی مشارکتی، نیازمند استفاده از نظرات کارشناسی و مشارکت مردم است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت وحدت نظر در مسیر اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: با وجود تضارب آرا و نقدها، لازم است به یک نظر مشترک برسیم و در مرحله اجرا هم‌افزایی و هماهنگی کامل داشته باشیم.