  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

آمادگی خراسان شمالی برای خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع)

آمادگی خراسان شمالی برای خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع)

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: شهرستان‌های مسیر کاروان‌های پیاده و سواره مشهد مقدس آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران در ایام پایانی صفر را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی کاروان‌های زیارتی ایام پایانی ماه صفر که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: به دهیاران، بخشداران و فرمانداران ابلاغ شده تا موضوعات مرتبط در کمیته‌های امنیتی و انتظامی، اورژانس و هلال احمر، امور مساجد، اوقاف و بقاع متبرکه، راهداری و حمل‌ونقل را پیگیری و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: از ابتدای ورود زائران به استان از مسیر جنگل گلستان تا خروجی شهرستان فاروج، ۵۱ مسجد برای اسکان و استراحت کاروان‌های پیاده آماده‌سازی شده است.

رستمی با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از ۱۳ هزار زائر در قالب ۲۳۰ کاروان در مراسم ۲۸ صفر، گفت: این مراسم کاملاً مردمی است و وظیفه مسئولان تنها ایجاد شرایط و تسهیل امور است؛ به همین منظور بیش از ۶۰ موکب مردمی در طول مسیر به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر بیمه بی‌نام زائران بیان کرد: با استفاده از ظرفیت خیرین و اختصاص بودجه‌های لازم، به مرور مسیرهای پیاده‌روی در حاشیه جاده اصلی تسطیح و برای تردد کاروان‌ها آماده‌سازی خواهد شد.

کد خبر 6565089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها