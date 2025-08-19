به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سهشنبه در جلسه هماهنگی کاروانهای زیارتی ایام پایانی ماه صفر که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: به دهیاران، بخشداران و فرمانداران ابلاغ شده تا موضوعات مرتبط در کمیتههای امنیتی و انتظامی، اورژانس و هلال احمر، امور مساجد، اوقاف و بقاع متبرکه، راهداری و حملونقل را پیگیری و هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: از ابتدای ورود زائران به استان از مسیر جنگل گلستان تا خروجی شهرستان فاروج، ۵۱ مسجد برای اسکان و استراحت کاروانهای پیاده آمادهسازی شده است.
رستمی با اشاره به پیشبینی حضور بیش از ۱۳ هزار زائر در قالب ۲۳۰ کاروان در مراسم ۲۸ صفر، گفت: این مراسم کاملاً مردمی است و وظیفه مسئولان تنها ایجاد شرایط و تسهیل امور است؛ به همین منظور بیش از ۶۰ موکب مردمی در طول مسیر به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر بیمه بینام زائران بیان کرد: با استفاده از ظرفیت خیرین و اختصاص بودجههای لازم، به مرور مسیرهای پیادهروی در حاشیه جاده اصلی تسطیح و برای تردد کاروانها آمادهسازی خواهد شد.
