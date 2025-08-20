به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، هدف از این فراخوان، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، تأمین مالی و تسهیل اجرای طرح‌های فناورانه راهبردی، برای هم‌افزایی فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری و همه ارکان صنعت و معدن کشور است.

توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی، بلاکچین، کلان داده و اینترنت اشیا در زنجیره‌های ارزش صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع گلوگاه در فرایندهای کلیدی، ارتقای تاب‌آوری و بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری از موضوعات این فراخوان است. در صورت وجود قرارداد و یا خریدار محصول نهایی، طرح در اولویت قرار خواهد گرفت.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت و تسهیلات لازم را از شرکت‌های منتخب و واجد شرایط انجام خواهند داد.

این حمایت‌ها شامل تأمین مالی نوآوری در قالب تسهیلات وام توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) بر اساس اساسنامه مربوطه و تسهیل‌گری و رفع موانع اجرایی و عملیاتی پروژه است.

سقف تسهیلات حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال (بر اساس اعتبارسنجی مالی شرکت و ابعاد فنی و اجرایی طرح) بوده و سود تسهیلات ۸ الی ۱۷ درصد بر اساس سطح فناوری و نوع کاربرد محصول به تشخیص تیم ارزیاب معاونت تعیین می‌شود.

دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات ۳ الی ۶ ماه به تشخیص تیم ارزیاب معاونت و زمان بازپرداخت برای تسهیلات سرمایه در گردش ۱۲ ماه و برای تسهیلات سرمایه ثابت ۲۴ ماه خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال پروپوزال‌ها اول مهر ماه ۱۴۰۴ است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان (مرکز هزینه: مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان) نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز برای شرکت در فراخوان شامل فرم تکمیل‌شده پروپوزال (مطابق الگوی پیوست)، رزومه اعضای تیم اجرایی و نمونه پروژه‌های مرتبط، گزارش طرح کسب و کار قابل ارزیابی، ارائه مدل فنی – اقتصادی (BP)، برنامه زمان‌بندی اجرایی پروژه (ساختار شکست کار، فازبندی پروژه) و اسناد مثبته دال بر تضمین خرید و بهره برداری از محصول نهایی توسط مشتری و بهره بردار (در صورت وجود) است.