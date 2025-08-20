فرشید علیمردانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف اصلی این برنامهریزیها، آغاز آرام و بدون چالش سال تحصیلی جدید است. در این مسیر، نقش معلم به عنوان عنصر کلیدی آموزش مورد تأکید قرار گرفته، چرا که بدون حضور معلم، فرآیند یاددهی و یادگیری عملاً متوقف میشود.
وی با اشاره به تشکیل اتاق وضعیت از سال گذشته، افزود: در حوزه نیروی انسانی، تلاش شده است تا با بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود، از جمله نقل و انتقالات، تعادل بخشی مناسبی در سطح استان صورت گیرد. قراردادهای مربوط به کلاسها و نیروی انسانی در فروردینماه منعقد شده و پس از نظارت دقیق بر برنامههای مناطق، ضریب نیروی انسانی استخراج شده است.
علیمردانی ادامه داد: آزمون دانشگاه فرهنگیان و مصاحبههای مربوطه نیز برگزار و نتایج آن اعلام شده است. در حوزه استخدام، استان چهارمحال و بختیاری با ۳۹۷ سهمیه در آزمون ماده ۲۸، داوطلبانی را در رشتههای آموزگاری، هنرآموزی، دبیری و مشاغل کیفیتبخشی به رقابت گذاشته است. پیشبینی میشود نتایج این آزمونها طی هفتههای آتی اعلام و فرآیند جذب نهایی انجام شود.
مدیر منابع انسانی آموزش و پرورش استان با اشاره به ورودیهای دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۴۰۰، گفت: این دانشجویان نوید کاهش کمبود نیروی انسانی در سال ۱۴۰۵ را میدهند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۸۲ نفر از دانشآموختگان در رشتههای مرتبط با آموزش ابتدایی جذب شدهاند.
وی در خصوص نقل و انتقالات افزود: از مجموع ۱۷۴۶ نفر ثبتنامکننده در سامانه، ۱۶۶۶ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. این فرآیند بهصورت متمرکز و هماهنگ در سطح کشور انجام شده، اما استان ما با الگوی مهاجرتی یکطرفه مواجه است. با این حال، مناطق محروم، نیمهبرخوردار و برخوردار بهصورت یکنواخت در فرآیند نقل و انتقالات مشارکت دارند.
علیمردانی تأکید کرد: حفظ نیرو در مناطق محروم و تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای اصلی است. بر همین اساس، افرادی که در همان منطقه محل خدمت تحصیل کردهاند، در آزمونهای نقل و انتقالات شرکت میکنند تا ماندگاری نیرو در مناطق محروم تقویت شود. همچنین، پذیرش دانشآموزان پایه دوازدهم در مناطق پایه برای تربیت معلم آینده، از سیاستهای مؤثر در افزایش پایداری نیروی انسانی بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف از جمله جذب نیروهای بازنشسته و ورودیهای دانشگاه فرهنگیان، تلاش شده است تا نیازهای نیروی انسانی آموزش و پرورش تأمین شود. همچنین، با رعایت عدالت و توجه به سنوات تجربی در نقل و انتقالات، رضایتمندی همکاران افزایش یافته و مشکلات موجود در برخی رشتهها و مناطق در حال رفع شدن است.
نظر شما