به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید نورالدین صمدانی، با اشاره به برنامههای اوقاف در ایام اربعین و ماه صفر اظهار کرد: موکب امامزادگان قم با مشارکت آستانهای مقدس امامزاده شاه سیدعلی(ع)، حضرت علی بن جعفر(ع) و امامزاده شاه جمال(ع)، از روز دوشنبه پنجم مردادماه تا پایان ماه صفر در جوار حرم مطهر امامزاده شاه جمال(ع) واقع در ابتدای جاده اراک، به صورت شبانهروزی پذیرای زائران و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.
وی با بیان اینکه این موکب تنها محل پذیرایی از زائران نیست، بلکه مجموعهای از خدمات فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی را نیز ارائه میدهد، افزود: در کنار پذیرایی با چای، شربت، میانوعده، اطعام و غذای گرم در وعدههای مختلف، برنامههای فرهنگی متعددی برای گروههای مختلف سنی تدارک دیده شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ادامه داد: برپایی حسینیه کودک، بخش هنر و خلاقیت با محور دستاوردهای انقلاب اسلامی، کافه گفتوگو با موضوع حجاب و مباحث اعتقادی ویژه بانوان، نمایشگاه سبک زندگی مقام معظم رهبری از دوران کودکی تا زمان شهادت، نمایشگاه شهدای کودک میناب و غرفه معرفی شهدا از جمله برنامههای فرهنگی این موکب است.
صمدانی با اشاره به خدمات مشاورهای پیشبینیشده در این مجموعه گفت: مشاوره خانواده، مشاوره وقف و پاسخگویی به سؤالات و احکام شرعی نیز توسط کارشناسان و مبلغان در طول فعالیت موکب به زائران و مراجعهکنندگان ارائه خواهد شد.
وی افزود: در این موکب، سه وعده نماز جماعت به صورت روزانه اقامه میشود و پس از نماز جماعت مغرب و عشاء نیز برنامه سخنرانی مذهبی با حضور سخنرانان برگزار خواهد شد تا فضای معنوی موکب در کنار خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اعتقادی زائران باشد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به حضور گسترده نیروهای اجرایی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ نفر از خادمان خواهر و ۵۰ نفر از مبلغان مذهبی در این موکب به صورت مستمر مشغول خدمترسانی خواهند بود تا خدمات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی به بهترین شکل به زائران ارائه شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، موکب امامزاده جعفر(ع) روستای زواریان نیز با مشارکت حرم مطهر امامزاده شاه احمدقاسم(ع) در این ایام برپا شده و مشغول خدمترسانی به زائران است؛ همچنین آستان مقدس شاه احمد قاسم(ع) موکب دیگری را هم در ایام اربعین حسینی و برای خدمترسانی به جاماندگان پیادهروی حسینی تدارک دیده که به مدت دو روز برپا میشود.
صمدانی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در این موکب اظهار کرد: موکب امامزادگان قم با همت خادمان بقاع متبرکه، مبلغان و خیران، تلاش میکند فضایی شایسته برای میزبانی از زائران و عزاداران اهلبیت(ع) فراهم کند و از عموم مردم و محبان حضرت سیدالشهدا(ع) دعوت میشود تا ضمن بهرهمندی از برنامههای این موکب، در ترویج فرهنگ اربعین و معارف حسینی سهیم باشند.
قم- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم از برپایی موکب ۲۴ ساعته امامزادگان قم در ایام اربعین حسینی با مشارکت سه بقعه متبرکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید نورالدین صمدانی، با اشاره به برنامههای اوقاف در ایام اربعین و ماه صفر اظهار کرد: موکب امامزادگان قم با مشارکت آستانهای مقدس امامزاده شاه سیدعلی(ع)، حضرت علی بن جعفر(ع) و امامزاده شاه جمال(ع)، از روز دوشنبه پنجم مردادماه تا پایان ماه صفر در جوار حرم مطهر امامزاده شاه جمال(ع) واقع در ابتدای جاده اراک، به صورت شبانهروزی پذیرای زائران و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.
نظر شما