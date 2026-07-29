به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نورالدین صمدانی، با اشاره به برنامه‌های اوقاف در ایام اربعین و ماه صفر اظهار کرد: موکب امامزادگان قم با مشارکت آستان‌های مقدس امامزاده شاه سیدعلی(ع)، حضرت علی بن جعفر(ع) و امامزاده شاه جمال(ع)، از روز دوشنبه پنجم مردادماه تا پایان ماه صفر در جوار حرم مطهر امامزاده شاه جمال(ع) واقع در ابتدای جاده اراک، به صورت شبانه‌روزی پذیرای زائران و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.



وی با بیان اینکه این موکب تنها محل پذیرایی از زائران نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی را نیز ارائه می‌دهد، افزود: در کنار پذیرایی با چای، شربت، میان‌وعده، اطعام و غذای گرم در وعده‌های مختلف، برنامه‌های فرهنگی متعددی برای گروه‌های مختلف سنی تدارک دیده شده است.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ادامه داد: برپایی حسینیه کودک، بخش هنر و خلاقیت با محور دستاوردهای انقلاب اسلامی، کافه گفت‌وگو با موضوع حجاب و مباحث اعتقادی ویژه بانوان، نمایشگاه سبک زندگی مقام معظم رهبری از دوران کودکی تا زمان شهادت، نمایشگاه شهدای کودک میناب و غرفه معرفی شهدا از جمله برنامه‌های فرهنگی این موکب است.



صمدانی با اشاره به خدمات مشاوره‌ای پیش‌بینی‌شده در این مجموعه گفت: مشاوره خانواده، مشاوره وقف و پاسخگویی به سؤالات و احکام شرعی نیز توسط کارشناسان و مبلغان در طول فعالیت موکب به زائران و مراجعه‌کنندگان ارائه خواهد شد.

وی افزود: در این موکب، سه وعده نماز جماعت به صورت روزانه اقامه می‌شود و پس از نماز جماعت مغرب و عشاء نیز برنامه سخنرانی مذهبی با حضور سخنرانان برگزار خواهد شد تا فضای معنوی موکب در کنار خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اعتقادی زائران باشد.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به حضور گسترده نیروهای اجرایی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ نفر از خادمان خواهر و ۵۰ نفر از مبلغان مذهبی در این موکب به صورت مستمر مشغول خدمت‌رسانی خواهند بود تا خدمات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی به بهترین شکل به زائران ارائه شود.



وی ادامه داد: علاوه بر این، موکب امامزاده جعفر(ع) روستای زواریان نیز با مشارکت حرم مطهر امامزاده شاه احمدقاسم(ع) در این ایام برپا شده و مشغول خدمت‌رسانی به زائران است؛ همچنین آستان مقدس شاه احمد قاسم(ع) موکب دیگری را هم در ایام اربعین حسینی و برای خدمت‌رسانی به جاماندگان پیاده‌روی حسینی تدارک دیده که به مدت دو روز برپا می‌شود.



صمدانی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در این موکب اظهار کرد: موکب امامزادگان قم با همت خادمان بقاع متبرکه، مبلغان و خیران، تلاش می‌کند فضایی شایسته برای میزبانی از زائران و عزاداران اهل‌بیت(ع) فراهم کند و از عموم مردم و محبان حضرت سیدالشهدا(ع) دعوت می‌شود تا ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های این موکب، در ترویج فرهنگ اربعین و معارف حسینی سهیم باشند.