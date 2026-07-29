محمد سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت بالای این شهرستان در رشته والیبال، نبود باشگاه حرفهای و حمایت مالی را از مهمترین چالشهای پیش روی استعدادهای ورزشی دانست و خواستار استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن برای راهاندازی یک باشگاه فرهنگی ورزشی در قروه شد.
وی اظهار کرد: با تکیه بر دانش مربیان، توانمندی و پشتکار بازیکنان توانستهایم ظرفیتهای والیبال قروه را به نمایش بگذاریم و در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی، نگاه جدی به ورزش قهرمانی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از نمونههای موفق این مسیر، برزان رحمتی، بازیکن ۲۰ ساله قروهای است که به تیم Canottieri Ongina Volley در سری B مردان ایتالیا دعوت شده و این اتفاق نشان میدهد استعدادهای ورزشی شهرستان در صورت فراهم شدن زمینه مناسب، توان حضور در عرصههای حرفهای را دارند.
قروه سرشار از استعدادهای والیبال است
رئیس هیئت والیبال قروه ادامه داد: برزان رحمتی تنها استعداد این شهرستان نیست و بازیکنان توانمند دیگری نیز سالها در این رشته فعالیت کردهاند، اما به دلیل نبود یک باشگاه حرفهای در قروه، برخی برای ادامه فعالیت راهی شهرهای دیگر شده و تعدادی نیز ناچار به ترک والیبال حرفهای شدهاند.
سیفی مهمترین مشکل بازیکنان مستعد قروه را دیده شدن عنوان کرد و گفت: تا زمانی که یک باشگاه حرفهای در شهرستان وجود نداشته باشد و تیمها در تورنمنتها و لیگهای معتبر حضور پیدا نکنند، استعدادهای جوان فرصت کافی برای معرفی تواناییهای خود پیدا نخواهند کرد.
وی بیان کرد: تجربه چند سال گذشته نشان داده است که حضور در لیگ، زمینه شناسایی و معرفی بازیکنان مستعد را فراهم میکند و هر سال که تیم ما در مسابقات لیگ شرکت کرده، تعدادی از بازیکنان توانستهاند به تیمهای مطرح کشور و حتی تیمهای ملی راه پیدا کنند.
مسیر بازیکنان قروه به تیمهای ملی
رئیس هیئت والیبال شهرستان قروه با اشاره به نمونههایی از بازیکنان پرورشیافته در تیم خانه والیبال قروه گفت: هاوار دستگشاده، بازیکن مریوانی عضو تیم ملی زیر ۱۹ سال ایران و آژوان نمازی، دیگر بازیکن مریوانی عضو تیم ملی زیر ۱۶ سال ایران، از جمله بازیکنانی هستند که سابقه حضور در این مجموعه را داشتهاند.
سیفی اضافه کرد: علاوه بر این بازیکنان، چندین ورزشکار دیگر نیز که سابقه فعالیت در مجموعه والیبال قروه را دارند، اکنون در لیگهای دسته یک و دو کشور به فعالیت خود ادامه میدهند و این موضوع ظرفیت بالای شهرستان برای بازیکنسازی را نشان میدهد.
وی با انتقاد از مشکلات مالی موجود در مسیر فعالیت تیمهای پایه اظهار کرد: سال گذشته به دلیل نبود اسپانسر حتی امکان حضور در لیگ کانونهای زیر ۱۸ سال که نسبت به سایر رقابتها هزینه کمتری دارد، برای تیم فراهم نشد.
مطالبه برای ورود معادن به ورزش
رئیس هیئت والیبال قروه با بیان اینکه نبود حمایت مالی میتواند استعدادهای ورزشی شهرستان را به حاشیه ببرد، گفت: قابل قبول نیست شهرستانی با این میزان ظرفیت معدنی، حتی یک باشگاه حرفهای ورزشی نداشته باشد.
سیفی خواستار ورود معادن و بخش خصوصی به حوزه ورزش شد و افزود: از استاندار کردستان، نماینده مجلس و فرماندار قروه انتظار داریم با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی معادن و همکاری اداره ورزش و جوانان، زمینه ایجاد یک باشگاه فرهنگی ورزشی در شهرستان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این باشگاه میتواند با مشارکت معتمدین و فعالان ورزشی شهرستان و با استفاده از ظرفیت مجموعههای معدنی، در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت کند و به محلی برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان تبدیل شود.
سیفی خاطرنشان کرد: هدف از این مطالبه، ایجاد بستری پایدار برای ورزش قهرمانی و جلوگیری از هدررفت استعدادهایی است که سالها برای رسیدن به سطوح حرفهای تلاش کردهاند؛ چراکه بسیاری از این جوانان تنها به فرصت دیده شدن و حمایت نیاز دارند.
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