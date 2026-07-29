مرتضی حمیدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی پرواز فوق‌العاده اربعین به صورت متناوب در بازه زمانی هفتم الی شانزدهم مرداد ماه برقرار شده که توسط شرکت‌های هواپیمایی انجام خواهد شد.

وی افزود: در راستای استقبال ویژه زائران یزدی و پیگیری های مستمر مدیرکل فرودگاه‌های استان پرواز جدیدی در تاریخ ١١ مردادماه در مسیر یزد نجف برقرار شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: پیش از این نیز چهار پرواز مستقیم به صورت رفت و برگشت، مجموعا هشت پرواز، به مقصد نجف اشرف در تاریخ ٧، ٨، ١٣ و ١۴ مردادماه در نظر گرفته شده بود.