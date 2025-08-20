  1. استانها
نمایشگاه نقاشی «کژال ورمزیار» در سنندج گشایش می‌یابد

سنندج- مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کردستان گفت: نمایشگاه نقاشی آثار «کژال ورمزیار» بانوی هنرمند سنندجی عصر چهارشنبه ۲۹ مرداد در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شیلان برهانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: نمایشگاه نقاشی آثار «کژال ورمزیار» بانوی هنرمند سنندجی عصر چهارشنبه ۲۹ مرداد در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه ۳۰ اثر از این هنرمند در ابعاد و سبک‌های مختلف با موضوع طبیعت در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی گفت: این نمایشگاه نخستین تجربه انفرادی کژال ورمزیار است که با حمایت حوزه هنری استان برگزار می‌شود.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کردستان افزود: این بانوی هنرمند از ۱۴ سالگی فعالیت در حوزه نقاشی را آغاز کرده و تجربه حضور در چندین نمایشگاه گروهی در سنندج و تهران را در کارنامه دارد.

برهانی تصریح کرد: نمایشگاه از ۲۹ مرداد تا ۵ شهریور همه روزه به جز یکشنبه دوم شهریور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

