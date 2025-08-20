به گزارش خبرنگار مهر، شیلان برهانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: نمایشگاه نقاشی آثار «کژال ورمزیار» بانوی هنرمند سنندجی عصر چهارشنبه ۲۹ مرداد در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه ۳۰ اثر از این هنرمند در ابعاد و سبک‌های مختلف با موضوع طبیعت در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی گفت: این نمایشگاه نخستین تجربه انفرادی کژال ورمزیار است که با حمایت حوزه هنری استان برگزار می‌شود.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کردستان افزود: این بانوی هنرمند از ۱۴ سالگی فعالیت در حوزه نقاشی را آغاز کرده و تجربه حضور در چندین نمایشگاه گروهی در سنندج و تهران را در کارنامه دارد.

برهانی تصریح کرد: نمایشگاه از ۲۹ مرداد تا ۵ شهریور همه روزه به جز یکشنبه دوم شهریور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.