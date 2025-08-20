به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندینیا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سایت فعلی دفن زباله طی سالهای گذشته به یکی از دغدغههای اصلی مردم بوشهر تبدیل شده است، اظهار کرد: این محل علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی، آرامش ساکنان محلات جنوبی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. اعتراض و نگرانی بحق شهروندان در این زمینه از ابتدای دوره ششم شورا در دستور کار قرار گرفت و رفع این معضل بهعنوان یک اولویت جدی دنبال شد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای استانی، زمینی مناسب و فاقد مشکلات زیستمحیطی و منابع طبیعی به شهرداری بوشهر واگذار شد. این اقدام گامی مهم در جهت پایان دادن به مشکلات گذشته و ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان است.
رئیس شورای شهر بوشهر گفت: در بودجه سال جاری شهرداری ۸۰ میلیارد تومان و از سوی سازمان شهرداریها نیز ۲۰ میلیارد تومان برای احداث سایت دفن و خرید تجهیزات پردازش زباله اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین شهرداری بندر بوشهر فراخوان مناقصه طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات و احداث خطوط پردازش زباله با ظرفیت روزانه ۲۵۰ تن را در سامانه ستاد منتشر کرده است.
زندینیا خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، انتظار میرود بهزودی شاهد بهرهبرداری از سایت جدید پسماند باشیم تا هم مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی مرتفع شود و هم دغدغههای بحق مردم بوشهر بهطور کامل برطرف شد.
