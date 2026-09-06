به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: سایت جدید دفن پسماند که در شهرستان تنگستان مکان‌یابی شده بود، یک طرح تجمیعی برای ساماندهی پسماند شهرستان‌های بوشهر و تنگستان بود که اجرای آن می‌توانست از بروز مشکلات جدی در سال‌های آینده جلوگیری کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: در طرح پیش‌بینی شده برای سایت جدید، شهرداری بوشهر متحمل بیشترین هزینه می‌شد و در واقع بخش قابل توجهی از بار مالی اجرای این طرح بر عهده شهرداری بوشهر قرار داشت.

وی افزود: با توجه به روند توسعه جمعیتی و افزایش تولید پسماند، پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود چاره‌اندیشی اساسی، طی چهار سال آینده شهرهای شهرستان تنگستان و همچنین شهرهای چغادک، عالی‌شهر و جزیره شیف با مشکل جدی در زمینه دفن و مدیریت پسماند مواجه شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: موضوع پسماند یک مسئله کوتاه‌مدت نیست و تصمیم‌گیری درباره آن باید بر اساس مطالعات کارشناسی، منافع آینده منطقه، الزامات زیست‌محیطی و حفظ سلامت شهروندان انجام شود.

زندی‌نیا با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای طرح‌های زیست‌محیطی گفت: اقناع مردم برای اجرای یک طرح کارشناسی کار دشواری نیست، مشروط بر اینکه ابعاد علمی و کارشناسی موضوع، منافع بلندمدت منطقه و آثار آن بر سلامت و محیط زیست به صورت شفاف برای مردم تبیین شود.

وی تصریح کرد: در موضوع سایت پسماند نیز لازم بود مطالعات انجام شده و ضرورت اجرای طرح برای مردم و افکار عمومی به شکل مناسب تشریح شود تا زمینه همراهی و مشارکت عمومی فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سایت فعلی پسماند گفت: انتظار می‌رود با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، طرح ساماندهی سایت فعلی و خرید دستگاه‌های پردازش پسماند عملیاتی شود تا دست‌کم در کوتاه‌مدت شاهد کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این سایت باشیم.

زندی‌نیا خاطرنشان کرد: ساماندهی پسماند نیازمند تصمیمی جامع و آینده‌نگر است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاوه بر رفع مشکلات کنونی شهر بوشهر، نیاز شهرها و مناطق پیرامونی در سال‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.