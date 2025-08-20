  1. استانها
کشف مواد مخدر جاسازی شده در کاور باطری یک کامیون در گمرک آستارا

آستارا- مدیر کل گمرک آستارا از کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گُل در کاور باطری کامیون عبوری توسط ماموران گمرک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر انصاریان صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۸ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر از نوع گل از یک کامیون ورود موقت از مبدا گمرک دوغارون به سمت این اداره کل کشف شد.

وی افزود: طی گزارش واصله از معاونت مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب رصد اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان مبنی بر احتمال حمل مواد مخدر توسط یک کامیون، بررسی توسط مأموران گمرک در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل گمرک آستارا بیان کرد: با همکاری به عمل آمده با پرسنل این اداره کل کامیون عبوری حامل بار سنگ ساختمانی به سالن باز کنترل گمرک آستارا هدایت و ضمن انجام بررسی‌های لازم و اسکن کامیون و تریلر و بررسی سگ‌های موادیاب و با همکاری یگان حفاظت اداره کل گمرک آستارا با عوامل فراجا میزان ۸ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر بدون لفاف از نوع گل که به نحو ماهرانه‌ای در قسمت کاور باطری کامیون جاسازی گردیده بود کشف و ضبط گردید و با تهیه صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

