آیین شکرانه خدمت خادمان موکب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین شکرانه خدمت خادمان موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و در حرم مطهر، عصر چهارشنبه با حضور آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در سالن اجتماعات پژوهشکده علامه طباطبایی (ره) آستان مقدس قم برگزار شد.

در این آئین، خدمات موکب حرم مطهر در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا و همچنین خدمات ارائه‌شده در حرم مطهر در ایام اربعین مورد قدردانی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، مدیر عالی حرم مطهر، در این مراسم با اشاره به نقش اربعین در جهان اسلام اظهار کرد: اربعین نمایشگاهی عظیم از قدرت الهی، ادامه عاشورا و حماسه سیدالشهدا (ع) و صحنه‌ای برای وحدت، ایثار، خدمت، تبیین و استکبارستیزی است.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران همچنان در حرم مطهر ادامه دارد و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد یافت، افزود: خدمات ارائه‌شده در چند محور قابل دسته‌بندی است که نخستین بخش، حوزه زیرساختی شامل اقدامات فنی، مهندسی و پشتیبانی بوده است.

فلاحی با اشاره به ایجاد بناهای خدماتی جدید در یک سال اخیر تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶۵۵ مترمربع فضا در قالب چایخانه، نانوایی، ایستگاه صلواتی و دیگر مراکز رفاهی به مجموعه حرم مطهر افزوده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای خواهران و خانواده‌ها در زمینه بصیرت‌افزایی، نمایش‌های مذهبی، تبیین گفتمان عاشورا و استکبارستیزی اجرا شد و حسینیه کودک نیز فعالیت‌های ارزشمندی در جذب و آموزش کودکان زائر ایفا کرد.

مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به خدمات اسکان گفت: در ایام اربعین امسال، جهشی قابل توجه در بخش اسکان صورت گرفت به‌گونه‌ای که بیش از ۵۱ هزار و ۳۲۹ نفر از زائران در حرم مطهر اسکان شبانه داشتند.

وی همچنین از فعالیت نانوایی حضرتی خبر داد و افزود: در این بخش بیش از ۱۸۲ هزار قرص نان تهیه و میان زائران توزیع شد.

فلاحی با بیان اینکه خدمات تغذیه‌ای موکب‌ها شامل پذیرایی از ۲۸ هزار نفر با غذای گرم و ۶۴ هزار نفر با میان‌وعده بوده است؛ گفت: علاوه بر آن، ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ نفر نیز در چایخانه حضرتی پذیرایی شدند که نشان‌دهنده حجم گسترده این خدمت‌رسانی است.

وی خدمات اجتماعی موکب را متنوع و گسترده دانست و عنوان کرد: اورژانس، درمان، رسیدگی به ابناءالسبیل، واکس و تعمیر کفش، تعمیر کالسکه، رختشوی‌خانه و دیگر خدمات در بخش‌های برادران و خواهران ارائه شد.

مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: برگزاری نماز جماعت، مراسم‌های آئینی، نشست‌های فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای از دیگر برنامه‌های محوری موکب حرم مطهر در ایام اربعین بود.

وی افزود: امسال حضور مسئولان شهری در بازدید از موکب حرم مطهر و مشارکت آنان در خدمت‌رسانی به زائران، موجب آگاهی بیشتر از نیازها و تقویت هم‌افزایی برای خدمات آینده شد.