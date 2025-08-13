به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت کشور در دیدار با علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی، در تشریح جایگاه رادیو اربعین در میان مخاطبان و نقش آن در تبیین مسائل دینی و مرتبط با این ایام، اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین یک حرکت فرهنگی عظیم است که گسترش معنویت را در سراسر کشور به همراه دارد. ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز در سال جاری اقدامات گسترده‌ای را در این راستا به انجام رسانده است.

وی اضافه کرد: این ستاد دارای کمیته‌های متعدد است که در میان آنها، کمیته رسانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرهنگی شناخته می‌شود. در این حوزه، سازمان صدا و سیما مسئولیتی سنگین بر عهده دارد که خوشبختانه آن را با دقت و تعهد کامل به انجام می‌رساند.

پورجمشیدیان ضمن قدردانی از بخشی‌زاده معاون صدا تصریح کرد: مدیریت این بخش با دقت، برنامه‌ریزی و اهتمام ویژه صورت گرفته و خروجی آن دستاوردهای ارزشمند و قابل توجه در حوزه رسانه‌ای اربعین بوده است.

سردار پورجمشیدیان با تأکید بر جایگاه ویژه و اثرگذار رادیو اربعین در میان مردم، بیان کرد: این شبکه رادیویی نه‌تنها مورد توجه گسترده مخاطبان است، بلکه توانسته به یکی از همراهان معنوی و فرهنگی خانواده‌ها و پل ارتباطی آنها با حال و هوای کربلا تبدیل شود. رادیو اربعین با پوشش کامل رویدادها، گزارش‌های میدانی، ارتباط مستقیم با زائران و اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص خدمات و توصیه‌های ضروری، به‌صورت مؤثر حس و حال این رویداد عظیم را به خانه‌های مردم منتقل می‌کند.