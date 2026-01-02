به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی برنامه‌هایی همچون «بهارجان»، «پدرم تو خوشگل منی»، «در سایه پدر»، «پاسدار ایران»، «به وقت گفت‌وگو»، «سایه سار»، «به عشق پدر»، «پدر پهلوان»، «قهرمان من»، «یه عید این همه صبایی»، «میاندار»، «پیام آفتاب»، «آوای مولا» و «بابای مدرسه» همزمان با روز پدر و میلاد امام علی (ع) پخش می‌شوند.

برنامه «بهار جان» به مناسبت سالروز ولادت باسعادت امام علی (ع) به صورت زنده از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه با نگاهی فرهنگی، اجتماعی و معرفتی، به مروری بر تاریخ فرهنگی اجتماعی عصر زیست حضرت امیر (ع)، بررسی روابط پدر و فرزندان در خانواده، نقش پدری و همسری ایشان و تأثیرات روانی و عاطفی این الگوی متعالی در جامعه امروز می‌پردازد. برنامه «در آستان پدر» با اجرای فاطمه آل‌عباس از دیگر تدارکات این شبکه با این موضوع است.

رادیو جوان و بررسی نقش پدر

برنامه رادیو جوان با نام «پدرم تو خوشگل منی» به سیره، منش و سبک زندگی آن امام خواهد پرداخت. در این برنامه تلاش خواهد شد با نگاهی امروزی به نقش پدر در خانواده و جامعه پرداخته شود و پیوند میان سیره حضرت علی (ع) و هویت، اخلاق و مسئولیت پذیری نسل جوان مورد بررسی قرار گیرد.

شبکه رادیویی تهران با رویکردی ویژه و در تمامی برنامه‌های خود به تبیین ابعاد مختلف شخصیت و سیره‌ آن امام خواهد پرداخت. همچنین در قاب برنامه‌ها به بررسی مفهوم «مردان مقاومت» و ویژگی‌های مردان رشید اسلام خواهد پرداخت. گفتگو با اندیشمندان از دیگر بخش‌های برنامه‌های است.

رادیو گفت‌وگو مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه را با محور گرامیداشت مقام والای پدر روی آنتن می‌برد. برنامه‌های «روی موج گفت‌وگو» و «به‌وقت گفت‌وگو» با حضور پدران برگزیده و الگوهای موفق برای نسل جوان پخش می‌شود. این برنامه‌ها با هدف تبیین نقش محوری پدران در تربیت نسل آینده و تحکیم بنیان خانواده تهیه شده و مهمانان به بیان تجربه‌های خود درباره مسئولیت‌پذیری می‌پردازند.

رادیو اقتصاد «سایه‌سار» را پخش می‌کند

برنامه «سایه سار» از تدارکات رادیو اقتصاد است که با تأکید بر مفاهیمی چون اقتدار، عدالت و عاطفه پدرانه به‌عنوان محور انسجام و استحکام خانواده، طراحی و پخش می‌شود. این برنامه به نقش و جایگاه پدرانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت و تأثیر شخصیت او بر انسجام معنوی خانواده بزرگ مقاومت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «به عشق پدر» رادیو معارف به شخصیت حضرت علی (ع) و جایگاه پدران در سبک زندگی قرآنی و اسلامی خواهد پرداخت. این برنامه با اجرای رضا ملایی و رضا حبیبی به صورت زنده روانه آنتن می‌شود.

برنامه «پدر پهلوان» از تدارکات شبکه رادیو ورزش است که زنده پخش می‌شود. رادیو ورزش بانوان هم برنامه «قهرمان من» را روانه آنتن می‌کند. گفتگو با مدیران ورزشی در مورد سیره حضرت علی (ع) به عنوان یک پدر و الگو، گفتگو با ورزشکاران پدر و بررسی چالش‌های مدیریت ورزش حرفه‌ای و مسئولیت‌های پدری و بیان تجربیات شیرین پدران ورزشکاران در کنار فرزندان از دیگر بخش‌های برنامه است. برنامه «ضرب و زنگ» از دیگر تدارکات این شبکه است.

رادیو صبا با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، شاد و محتوایی، همراه مخاطبان خود خواهد بود. برنامه «یه عید این همه صبایی» در بخش‌های مختلف به مرور ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی امام علی (ع) می‌پردازد. برنامه «صبامک عیدانه» با هنرمندی پیشکسوتان رادیو پخش می‌شود. برنامه موسیقی‌محور «دل‌آهنگ» از دیگر تدارکات این شبکه است.

برنامه‌های رادیو مقاومت به تبیین سیره آن امام در عرصه عدالت، مردانگی و ولایت می‌پردازد. همچنین برنامه «پاسدار ایران» به صورت زنده از گلزار شهدای کرمان روی آنتن می‌رود و شنوندگان روایت‌هایی از پیوند روحانی میان راه امام علی (ع) و مسیر شهید سردار سلیمانی را می‌شنوند.

رادیو نمایش و نگاه فرهنگی و ملی به جایگاه پدر

برنامه «میاندار» با محوریت نقش پدر در انتقال ارزش‌ها از رادیو نمایش پخش می‌شود. این برنامه با اجرای فاطمه نیرومند و علیرضا تابان نگاهی فرهنگی و ملی به جایگاه پدر دارد و تلاش می‌کند نقش او را در انتقال مفاهیمی چون عشق به وطن، انسانیت و غیرت به نسل‌های بعد بررسی کند. در این برنامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از پدری مطرح می‌شود.

شبکه رادیویی پیام برنامه‌های «پیام آفتاب»، «پیام زندگی» و «پیام ولایت» را تدارک دیده که با حضور کارشناسان مذهبی به خصوصیات رفتاری امام علی (ع) پرداخت می‌شود. همچنین در برنامه «پیام ولایت» سخنرانی مقام معظم رهبری درباره شخصیت حضرت علی (ع) روانه آنتن می‌شود.

برنامه «آوای مولا» از تدارکات رادیو آوا است که شامل متن و ترانه در ستایش مقام امام علی (ع) و مقام پدر است.

ایران‌صدا ویژه‌برنامه‌های متنوعی را در پایگاه‌های کودک و موسیقی برای مخاطبان آماده کرده است. پایگاه کودک ایران صدا برنامه‌ای با عنوان «بابای مدرسه» تدارک دیده است. در این برنامه، بچه‌های یک مدرسه تصمیم می‌گیرند برای بابای مدرسه جشن بگیرند. پایگاه موسیقی ایران‌صدا نیز با ۲ پادکست ویژه، فضای معنوی و هنری این ایام را غنی‌تر کرده است. پادکست «پدر» و «شیر حق» از تدارکات این پایگاه است.