به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساحلهای مرجانی، تفریحهای هیجانانگیز آبی و مراکز خرید مدرن، کیش را به یکی از محبوبترین مقصدهای گردشگری در ایران تبدیل کرده است. اما همیشه یک دغدغه اصلی برای مسافرها وجود دارد: قیمت تور کیش.
سفر به کیش نسبت به سفرهای داخلی دیگر هزینه بیشتری دارد؛ اما اگر راههای کاهش هزینه و عوامل موثر بر قیمتها را بدانید، میتوانید سفری مقرونبهصرفه داشته باشید. در ادامه به شما کمک میکنیم تا با یک برنامهریزی هوشمندانه، سفری بهیادماندنی و اقتصادی را به این جزیره زیبا تجربه کنید.
فصلها؛ تعیینکننده اصلی قیمت تور کیش
قیمت تور کیش بیشتر از هر چیزی، تحت تاثیر فصل و زمان سفر قرار دارد. آبوهوا، میزان تقاضا و تعطیلات رسمی، نقش مهمی در تعیین نرخها دارند.
۱. فصلهای پرگردشگر
در بعضی از فصلها آبوهوای کیش در بهترین حالت خود قرار دارد و به همین دلیل تقاضا برای سفر به اوج میرسد. اگر به دنبال کاهش هزینههای سفر خود هستید، بهتر است در این ماهها به کیش سفر نکنید:
پاییز «آبان و آذر»: با شروع فصل پاییز و کاهش تدریجی گرما و رطوبت هوا، آبوهوای کیش بسیار دلپذیر میشود. هر چه به سمت زمستان برویم، آبوهوا بهتر و قیمتها نیز بیشتر میشوند.
زمستان: هوا در این فصل خنک و مطبوع است و این شرایط ایدهآل، کیش را به مقصدی پرطرفدار تبدیل میکند. قیمتها در این دوره، به خصوص در زمان تعطیلات خاص مثل شب یلدا و دهه فجر، بالاتر میرود. اگر دوست دارید چند روزی را در کنار دریا و جزیره رویایی کیش استراحت کنید و دغدغه هزینه سفر را ندارید، زمستان بهترین انتخاب برای شماست.
نوروز و تعطیلات رسمی: نوروز و سایر تعطیلات چند روزه، بازه اوج شلوغی و گرانی در کیش است که در آن هتلها و بلیطها با بالاترین نرخ ممکن عرضه میشوند. اگر به دنبال سفر ارزان هستید، رزرو تور کیش را در این زمان اصلاً توصیه نمیکنیم.
۲. فصلهای کمگردشگر
در این فصلها به دلیل شرایط آبوهوایی یا کاهش تقاضا، قیمت تور کیش به حداقل میرسد و بهترین فرصت برای سفرهای اقتصادی است.
تابستان «خرداد، تیر، مرداد، شهریور»: تابستان در کیش بسیار گرم و شرجی است و دمای هوا گاهی به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و رطوبت به حدود ۱۰۰٪ میرسد. همین شرایط باعث کاهش چشمگیر تعداد مسافرها و به دنبال آن، کاهش قیمت بلیط هواپیما و هتلها میشود. اگر تحمل گرما و رطوبت را دارید، تابستان بهترین زمان برای خرید ارزانترین تور کیش و استفاده از تخفیفهای ویژه جشنوارههای تابستانی است.
مهر: شروع پاییز برای افراد زیادی مانند دانشآموزها، دانشجوها و معلمها پایان تعطیلات است؛ به همین دلیل میزان تقاضای سفر و به دنبال آن هزینه تور کاهش مییابد. با وجود اینکه آبوهوای کیش از روزهای تابستانی بهتر است، اما هنوز میتوانید در جزیره خلوت قدم بزنید و سفر اقتصادیتری را تجربه کنید.
بعد از تعطیلات نوروز «اواخر فروردین و اردیبهشت»: پس از پایان تعطیلات نوروزی، تقاضا برای سفر افت میکند. مدرسهها و دانشگاهها دوباره باز میشوند و کارمندها نیز باید به سر کار خود برگردند. به همین دلیل در این روزها میتوانید هم از آبوهوای دلپذیر بهاری لذت ببرید و هم با قیمت مناسبتری سفر کنید.
انتخاب نوع پرواز؛ عاملی پنهان در قیمت تور کیش
انتخاب نوع بلیط پرواز میتواند تأثیر زیادی بر قیمت تور کیش داشته باشد. شناخت تفاوت بین پروازهای چارتر و سیستمی به شما کمک میکند تصمیم بهتری بگیرید:
پرواز سیستمی: این بلیطها از قبل توسط ایرلاینها و با قیمت مشخصی ارائه میشوند و نرخ ثابتی دارند. از مزایای آنها میتوان به امکان کنسلی «با کسر جریمه» و برنامهریزی دقیق اشاره کرد.
پرواز چارتری: این بلیطها توسط آژانسهای هواپیمایی از قبل خریداری و با قیمت متفاوت به فروش میرسند. در فصلهای کمگردشگر، قیمت آنها میتواند بسیار ارزان باشد، اما در فصلهای شلوغ حتی از پروازهای سیستمی هم گرانتر میشوند. این بلیطها معمولاً غیرقابل استرداد هستند و برای تورهای لحظه آخری بسیار رایجاند.
تورهای لحظه آخری؛ میانبر سفرهای اقتصادی
یکی از محبوبترین راهها برای کاهش قیمت تور کیش، استفاده از تورهای لحظه آخری است. این تورها زمانی ارائه میشوند که ظرفیت پرواز یا هتل در زمان نزدیک به تاریخ سفر پر نشده باشد. آژانسها برای جلوگیری از ضرر، آنها را با تخفیفهای قابل توجه عرضه میکنند. البته باید بدانید که این تورها معمولاً شامل پروازهای چارتر هستند و انتخابهای محدودی در زمینه هتل و ساعت پرواز خواهید داشت.
انتخاب هتل مناسب؛ کلید یک سفر ارزان
محل اقامت بخش مهمی از هزینه سفر را تشکیل میدهد. با یک انتخاب هوشمندانه میتوانید به میزان قابل توجهی در هزینهها صرفهجویی کنید:
تعداد ستارهها و امکانات: قبل از رزرو هتل، به این فکر کنید که دقیقاً به چه امکاناتی نیاز دارید. آیا داشتن استخر و رستورانهای مجلل برایتان ضروری است یا یک هتل سه ستاره تمیز و راحت با قیمت مناسب هم نیاز شما را برطرف میکند؟ همچنین اگر گروهی سفر میکنید، میتوانید به اجاره روزانه خانهها نیز فکر کنید و هزینه را تقسیم بر تعداد کنید.
موقعیت مکانی: هتلهای نزدیک به ساحل یا مراکز خرید بزرگ معمولاً گرانتر هستند. انتخاب هتل در مناطق مرکزی شهر با دسترسی آسان به وسایل حملونقل، میتواند گزینه اقتصادیتری باشد.
جشنوارههای کیش؛ وسوسهای برای سفر گران
در بعضی از روزها و مناسبتهای خاص مثل نوروز یا بعضی از روزهای تابستان، جشنوارههای ویژهای در جزیره کیش برگزار میشوند. هدف این جشنوارهها جذب گردشگر بیشتر است و گاهی تخفیفهای قابل توجهی در این جشنوارهها ارائه میشود. با وجود اینکه قیمت خریدهای داخل جزیره مانند بلیطهای تفریحی یا پاساژها کاهش مییابد، تقاضا برای رفتن به کیش بیشتر میشود. به همین دلیل قیمت تور کیش، بلیط هواپیما و محل اقامت نسبت به قبل افزایش پیدا میکند. بنابراین؛ اگر هدف شما صرفاً یک سفر اقتصادی است، بهتر است از سفر به کیش در روزهای برگزاری جشنوارهها دوری کنید.
نکات طلایی برای مدیریت هزینههای کیش
برای برنامهریزی یک سفر اقتصادی به کیش، به این نکات توجه کنید:
انعطاف در تاریخ سفر: به جای اینکه فقط یک تاریخ مشخص را برای سفر انتخاب کنید، چند روز قبل و بعد از آن را نیز بررسی کنید.
رزرو زودهنگام: اگر از تاریخ سفرتان مطمئن هستید، سعی کنید چند ماه زودتر تور خود را رزرو کنید. معمولاً با نزدیک شدن به تاریخ سفر، قیمتها افزایش مییابند.
خرید بستههای ترکیبی تور: بستههایی که شامل پرواز، هتل و ترانسفر هستند، گاهی ارزانتر از خرید جداگانه هر کدام از این موارد تمام میشوند.
تفریحهای ارزان: به جای تفریحهای پرهزینه، میتوانید روی تجربههای لذتبخش و رایگان یا ارزان مانند دوچرخهسواری در نوار ساحلی، پیادهروی در ساحلهای مرجانی و تماشای غروب خورشید تمرکز کنید.
کاهش هزینههای حملونقل: به جای تاکسیهای دربست «تاکسیهای سفید» از تاکسیهای خطی «تاکسیهای زرد» استفاده کنید. این تاکسیها در مسیرهای مشخص با نرخ ثابت و ارزانتر شما را جابهجا میکنند. همچنین میتوانید از مینیبوسها «ارزانترین گزینه» یا تاکسیهای آنلاین مانند اسنپ و تپسی نیز استفاده کنید.
جمعبندی
انتخاب بهترین زمان برای سفر به کیش به هدف و بودجه شما بستگی دارد. اگر به دنبال آبوهوای ایدهآل و تفریحهای متنوع هستید، باید بیشتر هزینه کنید. اما اگر هدف اصلی شما یک سفر اقتصادی و مقرونبهصرفه است، بهترین زمان برای کاهش قیمت تور کیش، فصلهای کمگردشگر، تورهای لحظه آخری و روزهای غیرتعطیل است.
برای اینکه از یک سفر اقتصادی، سفری رویایی بسازید، کافی است با آژانس گردشگری معتبری مشورت کنید.
