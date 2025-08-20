درمان نزدیک و دوربینی با جریان ملایم برق!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این روش در آزمایش های اولیه نزدیک بینی را بدون نیاز به جراحی های متداول معکوس کرد و احتمالا پس از روش لیزیک، پیشرفتی مهم در حوزه فناوری اصلاح بینایی به حساب می آید. این روش در آزمایش های اولیه بدون نیاز به جراحی متداول لیزیک توانست نزدیک بینی را معکوس کند.

این روش نوظهور که می تواند شکل قرنیه را از طریق جریان برق تغییر دهد، به عنوان شکل‌دهی الکترومکانیکی (EMR) شناخته می‌شود، توسط پژوهشگران کالج اکسی‌دنتال و دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، در جریان نشست پاییز ۲۰۲۵ انجمن شیمی آمریکا تشریح شد.

قرنیه سطحی شفاف و گنبدی شکل در جلوی چشم است که به‌عنوان یک پنجره شفاف عمل می‌کند و به متمرکز کردن نور ورودی کمک می‌کند. قرنیه از فیبرهای کلاژن فشرده ساخته و به گونه‌ای طراحی شده که قدرتمند و هم صاف باشد. وقتی نور وارد چشم می‌شود، قرنیه اولین عدسی‌ای است که نور به آن برخورد می‌کند و بیشتر شکست نور در اینجا اتفاق می‌افتد تا نور روی شبکیه در پشت چشم متمرکز شود اما اگر قرنیه انحنای نامنظمی داشته باشد، به مشکلاتی مانند نزدیک‌بینی و دوربینی منجر می‌شود. تاکنون برای درمان این وضعیت ها از جراحی لیزیک استفاده می شد. طی جراحی لیزیک مقداری بسیار اندک از بافت برداشته می شود تا نور به طور متناسب روی شبکیه متمرکز شود.

اما محققان پیشنهاد کرده اند به جای لیزیک، روی ترکیبات قرنیه برای تغییر شکل گنبد بدون حذف هیچ ماده ای از آن کار شود. قرنیه که در درجه اول از کلاژن ساخته شده به دلیل آرایش مولکول ها و پروتئین های باردار تغییر شکل می دهد. محققان کشف کردند با به کارگیری جریان برق ملایم از طریق یک الکترود پلاتینیومی که به‌صورت «لنز تماسی» مخصوص طراحی شده است، می توان pH بافت را تغییر داد و با افزایش اسیدیته، بافت قرنیه را برای مدت کوتاهی انعطاف‌پذیر کرد.

سپس، به‌محض اینکه جریان الکتریکی قطع می‌شود و pH به حالت طبیعی بازمی‌گردد، قرنیه دوباره سفت شده و شکل جدیدی را که در قالب گرفته، حفظ می‌کند. کل این فرایند حدود یک دقیقه طول می‌کشد، نیازی به برش یا برداشت بافت ندارد و تاکنون در نمونه‌های آزمایش‌شده، هیچ‌گونه آسیب ساختاری یا مرگ سلولی مشاهده نشده است. پژوهشگران معتقدند روش EMR را می‌توان جایگزین جراحی لیزیک کرد.

در این پژوهش محققان فرایند EMR را روی ۱۲ کره چشم خرگوش آزمایش کردند و شکل ۱۰ مورد از آنها را تغییر دادند تا تاثیر اصلاحی مورد نیاز برای نزدیک بینی را تقلید کنند. هر قرنیه پس از آنکه مدت کوتاهی در برابر جریان قرار برق قرار گرفت، با شکل از پیش تعیین‌شده‌ لنز الکترودی مطابقت پیدا کرد و اندازه‌گیری‌های اولیه نشان دادند که اصلاح قرنیه با موفقیت و بدون هیچ‌گونه برش، لیزر یا آسیب به چشم انجام شده است.

هرچند این روش در مراحل اولیه توسعه است و تست های آن روی مدل های زنده انجام نشده است، اما محققان معتقدند در مرحله بعد آزمایش روی حیوانات انجام می شود.