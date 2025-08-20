به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه وارویک یک دستگاه قابل حمل ساخته اند که برای ردیابی ذرات مغناطیسی کوچکی که به بدن تزریق می شود، طراحی شده است.

به گفته محققان این فرایند یک جایگزین غیر سمی برای ردیاب های رادیواکتیو و رنگ ها است که هم اکنون در بیمارستان ها استفاده می شود. گسترش سرطان یا متاستاز زمانی رخ می دهد که سلول های سرطانی از تومور اولیه به بخش های دیگر بدن گسترش می یابند و یکی از جدی ترین چالش ها در فرایند درمان به شمار می رود.

بیشتر اوقات پزشکان به تست ها اتکا می کنند تا مشخص شود آیا سرطان به غدد لنف (مناطقی از بافت ها که مایعات بدن را برای وجود مواد مضر فیلتر می کند) رسیده است یا خیر. این امر به تصمیم گیری درباره جراحی و مراقبت های بعد از آن کمک می کند.

یافته های پژوهش که در نشریه Physical Review Applied منتشر شده، توضیح می دهد چگونه می توان از الماس ها برای ساختن یک حسگر بسیار حساس که قادر به شناسایی مایع ردیاب مغناطیسی تزریق شده به تومور است، استفاده کرد.

این مایع از نانوذرات اکسید آهن ساخته شده و همراه سلول های سرطانی در بدن حرکت می کند و نشان می دهد آیا آنها به غدد لنفاوی رسیده اند یا خیر.

به گفته الکس نیومن مولف ارشد پژوهش، ابزار جدید روش یافتن سرطان در جراحی های Keyhole surgery و اندوسکوپیک را برای پزشکان بهبود می دهد. او می گوید: تقاضایی برای ابزارهای غیر سمی یافتن سرطان وجود دارد. ما توانستیم در توسعه این حسگر جدید الماس محور، اندازه آن را به ۱۰ میلیمتر برسانیم. این بدان معناست که ابزار مذکور نخستین حسگر الماسی است که می تواند مایع ردیاب مغناطیسی را شناسایی کند و همزمان به اندازه ای کوچک است که برای جراحی های اندوسکوپیک نیز به کار رود.