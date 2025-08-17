به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، هنگامیکه استخوان ها می شکنند و مقدار زیادی از بافت بدن از بین می رود مانند تصادف با خودرو یا جراحت در میدان جنگ، درمان های فعلی به طور معمول کارآمد نیستند. اما طبق تحقیق پژوهشگران دانشکده پزشکی پرلمن دانشگاه پنسیلوانیا، برخی سلول های بنیادی ماهیچه های اسکلتی می توانند با تولید انواع سلول های مورد نیاز استخوان ها فرایند بهبود را تقویت کنند.

لینگ کوین پروفسور جراحی ارتوپدیک در این باره می گوید: چنین روشی درس‌هایی را که آموخته‌ایم به کار می‌گیرد و به بدن نیرویی را که برای التیام طبیعی خود به شیوه‌ای بسیار کارآمدتر و مؤثرتر به آن نیاز دارد، می دهد.

محققان روی موش های مدل نشان دادند Prg۴+، نوعی سلول بنیادی که از ماهیچه هایی پشتیبان اسکلت سرچشمه می گیرد، برای ترمیم استخوان حیاتی هستند. زیرا این سلول ها در واقع می توانند سلول های ماهیچه ای را به استخوانی تبدیل کنند.

علاوه بر آن پژوهشگران معتقدند می توان فعالیت سلول های Prg۴+در بدن فرد را با استفاده از عامل رشد یا درمان های مبتنی بر ریز مولکول ها تحریک کرد یا آنکه نوعی از این سلول های فعال را به طور مستقیم به محل شکستگی منتقل کرد تا فرایند ترمیم استخوان ترمیم شود.

براساس باوری قدیمی استخوان شکسته به طور عمده با کمک سلول های بنیادین در پریوستوم(periosteum)یا غشایی که تمام استخوان ها را می پوشاند ترمیم می شود. اما این فرایند ترمیم همیشه کارآمد نیست مانند مواقعی که شکستگی باز وجود دارد یعنی استخوان شکسته از پوست بیرون می زند و بخش زیادی از بافت ازبین رفته است.

در همین راستا کوین و همکارش جیمو آن کشف کردند Prg۴+ نوعی پیش‌ساز فیبرو-آدیپوژنیک (FAP)، نوع شناخته‌شده‌ای از سلول بنیادی با منشأ عضله اسکلتی است.

پژوهشگران مشاهده کردند Prg۴+ مانند یک شرکت بازسازی پس از سیل یا آتش‌سوزی در یک ساختمان عمل می‌کند یعنی به سرعت به محل آسیب می‌رسد و کارهای ترمیمی را آغاز می‌کند تا ساختار دوباره به شکل کامل بازگردد.

Prg۴+ در تحقیق به سرعت به آسیب‌های اسکلتی واکنش نشان داد و ابتدا از عضله اسکلتی به سمت شکستگی مهاجرت کرد. پس از آن مشاهده شد که Prg۴+ تمام سلول‌های لازم برای ترمیم استخوان شامل کندروسیت‌ها، استئوبلاست‌ها و استئوسیت‌ها را در ناحیه بین کال استخوانی (ساختار موقتی تشکیل‌شده روی استخوان برای هدایت روند بهبودی) و عضله اسکلتی تولید می‌کند.

پس از آن محققان در استخوان های بهبود یافته شاهد آن بودند که سلول هایی که از سلول های اولیه Prg۴+منشاگرفته بودند به طور کامل به سلول های استخوان تبدیل شده اند و سپس با تبدیل شدن به سلول‌های بنیادی پریوستئوم، آماده ترمیم شکستگی‌های احتمالی آینده شدند. این برای نخستین بار نشان داد که سلول‌های بنیادی می‌توانند از عضله به استخوان تبدیل شوند.