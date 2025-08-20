به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد محمود فرشچیان ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۳ شهریور در تالار وحدت برگزار می‌شود. این مراسم با هدف ادای دین به جایگاه هنری این هنرمند بزرگ کشورمان صورت می‌گیرد.

محمود فرشچیان، یکی از مطرح‌ترین نگارگران و نقاشان معاصر ایران، با خلق آثاری که تلفیقی از سنت‌های هنری ایرانی و نوآوری‌های مدرن است، نامی ماندگار در تاریخ هنر جهان به جای گذاشت. وی بنیان‌گذار سبک نوینی در مینیاتور ایرانی بود و آثارش اغلب از عرفان، مذهب شیعی، ادبیات پارسی و تخیل خلاقانه الهام گرفته شده‌اند.

محمود فرشچیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ (۸ اوت ۲۰۲۵) در سن ۹۵ سالگی در نیوجرسی آمریکا درگذشت.

وی در سال‌های آخر زندگی‌اش به‌رغم مشکلات سلامتی، به خلق هنر ادامه داد و میراثی غنی از آثار مذهبی و عرفانی به جای گذاشت. مرگ او ضایعه‌ای بزرگ برای هنر ایران بود. فرشچیان در وصیت نامه‌ای که آن را مکتوب و غیرقابل تغییر دانسته محل خاکسپاری خود را آرامگاه صائب، شاعر نامدار ایرانی در اصفهان تعیین کرده است.

زنده‌یاد فرشچیان روز دوشنبه ۲۷ مرداد در میان جمع عظیمی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین مسئولان لشکری و کشوری و مردم در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.