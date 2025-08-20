مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، علی اکبر بالاگر اظهار کرد: داوطلبان تا روز سه شنبه ۴ شهریور ماه میتوانند در آزمونثبت نام کنند.
سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری توضیح داد: آندسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مربوط به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری روز پنج شنبه ۱۷ مهر ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاقمندان میتوانند جزئیات بیشتر به همراه دفترچه راهنمای ثبتنام و شرایط داوطلبان را در لینک زیر https://hcioe.org ببینند.
