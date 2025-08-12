به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ در ۱۵ مردادماه منتشر و ثبت نام در این آزمون آغاز شد.
با توجه به اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز ۲۱ مرداد برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز سهشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آندسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
