به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ از روز ۱۵ مردادماه منتشر شده و همچنین اصلاحیه دفترچه در روز ۲۱ مردادماه منتشر شده است.
با توجه به اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
