به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در حاشیه سفر هیئت دولت به بلاروس گفت: در ادامه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مشترک المنافع در حوزه بریکس، حوزه اوراسیا و سایر کشورهای منطقه‌ای که با آنها فعالیت‌های تجاری سیاسی اقتصادی فرهنگی و گردشگری داریم؛ دیروز در ارمنستان بودیم و توافقات بسیار خوبی در انجام شد.

وی افزود: شب گذشته هم به بلاروس رفتیم و گفتگوهای سازنده ریاست جمهور ایران با رئیس جمهور بلاروس آغاز شد در مجموع بیش از ۱۰ سند در حوزه اقتصادی، صنعتی تجاری سیاسی، فرهنگی گردشگری امضا شد. در این توافقات ده‌گانه فصل جدید روابط را با بلاروس آغاز کردیم. بلاروس یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی است حدود ۳۰ درصد ظرفیت خودروهای سنگین جهان را دارد. در حوزه صنعت، تجارت صادرات چوب و محصولات لبنی نیز ظرفیت خوبی دارد.

صالحی امیری بیان کرد: بلاروس تهاجم رژیم صهیونیستی و به صورت جدی آمریکا و اسرائیل را محکوم کرد. امروز رئیس جمهور بلاروس سیاست قطعی خود را به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. بنابراین در حوزه صنعتی توافقات خوبی انجام شد و گسترش روابط سیاسی مد نظر قرار گرفت.

وی گفت: مردم کشور بلاروس به طبیعت به آفتاب، میراث فرهنگی و گردشگری ایران علاقه مند هستند ایرانی‌ها هم به این منطقه علاقه دارند. اما مانع ما پرواز مستقیم بود که در این زمینه توافقاتی شد. مانع دوم ویزا بود که رئیس‌جمهور بلاروس در جلسه مشترک با رئیس جمهور ایران دستور رفع مانع ویزا را صادر کرد. بنابراین در آینده نزدیک افق جدیدی در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و بلاروس خواهیم داشت.