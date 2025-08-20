سومی تیم کشتی آزاد جوانان ایران در آوردگاه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۶ لغایت ۲۹ مردادماه در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان سوم دست یافت.

برای تیم ایران مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند، اهورا بویری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.



در رده بندی تیمی، آمریکا با ۱۸۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. قزاقستان با ۱۱۲ امتیاز دوم و ایران با ۱۱۱ امتیاز سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم عرشیا حدادی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب ماگومد اوزدمیروف از روسیه شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، حدادی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر اسد بوزالی از بلغارستان را مغلوب کرد. وی در دیدار بعدی با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل بایامان کریمبکوف از قرقیزستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم اهورا خاطری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۶ عمر ایوب از پورتوریکو را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۵ از سد آلان اروالبک از قزاقستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ ادلان سایتی اف از روسیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. خاطری در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب مارکوس گلن بلایز از آمریکا شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم علی اصغر تات پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل آمال ژاندوبایف از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۹ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد ساگار از هند گذشت وی در بعد با نتیجه ۷ بر صفر ادوارد لنارد از رومانی را مغلوب کرد. و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ سانگکار سید اخمت از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. الهی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۲ مغلوب پیتر دوک از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ از سد عبداله ناکایف از فرانسه گذشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمدمهدی ممیوند در دور نخست با نتیجه ۹ بر ۲ الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۸ مغلوب رائول کاسو از ایتالیا شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، ممیوند حذف شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آیون مارسیو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی نارک نیکوقوسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۵ بر ۷ سعید سعیدولوف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ویلیام هنکل از آمریکا گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر گریگور چرناکوف از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ کاسیمژومارت آلین از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

رحمانی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی محمدعلی اومخادجیف از فرانسه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب ماکسول مکنلی از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. رحمانی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ رازمیک یپرمیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر حمزه کوجوک از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولا پتروف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در حالی که ۳ بر ۱ مقابل گادجی مراد گادجی باتیروف از روسیه عقب بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دنده و ممانعت پزشک، از ادامه کار، مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، نوری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم عرفان علیزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب نیکولاس کاراوانوس از یونان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر ایوان میروشنیچینکو از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ لوان لاگویلاوا از فرانسه را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد یوسف دورسونوف آذربایجان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب یدیگه کاسیمبک از قزاقستان شد و به مدال نقره رسید.



رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی تیمی: رده بندی تیمی: ۱- آمریکا ۱۸۵ امتیاز ۲- قزاقستان ۱۱۲ امتیاز ۳- ایران ۱۱۱ امتیاز ۴- آذربایجان ۷۱ امتیاز ۵- گرجستان ۶۶ امتیاز ۶- هند ۶۰ امتیاز ۷- ژاپن ۵۷ امتیاز ۸- ترکیه ۴۶ امتیاز

۵۷ کیلوگرم: ۱- ماگومد اوزدمیروف (روسیه) ۲- سومیت مالیک (هند) ۳- نوردانات آیتانوف (قزاقستان) و واسیف باقیراف (آذربایجان) … ۸- عرشیا حدادی (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- مارکوس بلایز (آمریکا) ۲- اهوار خاطری (ایران) ۳- ماگومدخان ماگومدخانوف (روسیه) و عمر حسن ایوب (پورتوریکو)

۶۵ کیلوگرم: ۱- لوک استانیچ (آمریکا) ۲- ریجی اوچیدا (ژاپن) ۳- عبداله توپراک (ترکیه) و آرمان موسیکیان (ارمنستان) … ۱۵- علی اصغر تات (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- پیتر دوک (آمریکا) ۲- الکساندر گایدارلی (مولداوی) ۳- ابراهیم الهی (ایران) و نورلان آقازاده (آذربایجان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- اسماعیل خانی اف (روسیه) ۲- آدیلیت آکیلبکوف (قرقیزستان) ۳- کاناتا یاماگوچی (ژاپن) و دوسجان گایپ (قزاقستان) … ۱۰- محمدمهدی ممیوند (ایران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (ایران) ۲- ویلیام هنکل (آمریکا) ۳- داویت تچتچاشویلی (گرجستان) و سعید سعیدولوف (روسیه)

۸۶ کیلوگرم: ۱- ماکسول مکنلی (آمریکا) ۲- بوزیگیت اسلام گری اف (روسیه) ۳- ابوالفضل رحمانی (ایران) و احمت یاگان (ترکیه)

۹۲ کیلوگرم: ۱- شرزاد پایانوف (ازبکستان) ۲- کامیل کوروگلیف (قزاقستان) ۳- گادجی مراد گادجیباتیروف (روسیه) و کونور میراسولا (آمریکا) … ۷- توحید نوری (ایرن)

۹۷ کیلوگرم: ۱- جاستین رادماچر (آمریکا) ۲- مماگومدگادجیماگومدوف (روسیه) ۳- سمیر دورسونوف (قزاقستان) و کنستانتین پتریاشویلی (گرجستان) … ۱۳- عرفان علیزاده (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- یدیگه کاسیمبک (قزاقستان) ۲- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۳- کول میراسولا (آمریکا) و یوسف دورسونوف (آذربایجان)