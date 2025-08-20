به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در حاشیه رونمایی از کتاب «سایه‌بان درختان گردو» با موضوع روایت زندگی و افتخارات استاد امامعلی حبیبی، نخستین طلایی تاریخ ایران در المپیک، گفت: از پیشکسوتان و قهرمانان کشتی می خواهم که خودشان قصه زندگی شان را به نویسنده ها بگویند تا دیگران روایت شان نکنند.

رئیس فدراسیون کشتی در این مورد گفت: یکی از همین بزرگان کشتی تختی است، او آدم خوب و سالمی بود که نمی‌خواست تختی شود اما خدا تختی اش کرد.

وی گفت: امامعلی حبیبی نماینده مجلس بود. کاری به قبل و بعد انقلابش ندارم اما او وکیل مردم بود و مردم هنوز در بابل می گویند او یکی از نمایندگان اثرگذار بوده است.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: امامعلی حبیبی را فردی موفق می‌دانم که در همه زمینه‌ها فعالیت کرد. خیلی ها به سمت هنر رفتند اما موفق نبودند اما امامعلی حبیبی در همه زمینه ها موفق بود. همین که جرات کرد به این سمت رفت، فوق العاده بود. در کشتی چه جرات و جسارتی داشت. کتاب زندگی عبدالله موحد هم در حال آماده شدن است. امامعلی حبیبی جزو استثناها بود.

وی گفت: منصورخان برزگر دست به آچار بود، شوخی نیست در المپیک ملبورن با تب بالای ۴۰ درجه مدال گرفتن، در حالی که باید دو طلای المپیک می‌گرفت. ایراد ما بود که زندگی آنها را نگفتیم، مثل حسن یزدانی که باید سه طلای المپیک می‌گرفت و دوتایش را مفت باخت.

دبیر خاطرنشان کرد: باید به بچه ها بگوییم چرا ایرانی ها نتوانستند سه طلای المپیک بگیرند. متاسفانه نزدیک المپیک همه یاد تغییر مربیان می افتند درحالیکه برنامه المپیک ۱۲ ساله است.

دبیر عنوان کرد: کتاب غلامرضا تختی هم تا یک ماه دیگر آماده می شود، آقا تختی را حسین پور خوب روایت می‌کرد،اما یک عده آدم متوهم آقا تختی را طور دیگری تعریف می کنند.

وی گفت: باید بزرگان کشتی را پیدا کنیم و با آنها صحبت کنیم، این افراد شناسنامه کشتی هستند. اگرچه کشتی بزرگ‌تر از همه است. ما ۱۱۷ قهرمان جهان و المپیک داریم و باید زندگی همه این افراد را به صورت کتاب دربیاوریم. تختی انسان خوبی بود، از آقای موحد پرسیدم نظرش در مورد تختی چیست، گفت آدم خوبی بود و از نظر فنی هم خیلی قوی بود.

دبیر عنوان کرد: خیلی از بچه‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانان و بزرگان کشتی را نمی‌شناسند چه برسد به مردم. باید در رشته‌های دیگر هم این کار انجام شود، محمد نصیری شخصیت بزرگی در وزنه‌برداری است و من آرزویم این است که کتاب او را بنویسیم. حسین رضازاده و هادی ساعی و دیگر قهرمانان کشتی باید شناخته شوند و مردم زندگی آن‌ها را بدانند.

دبیر گفت: نیاز است که هر فدراسیونی یک صندوق حمایت از پیشکسوتان راه بیاندازد تا یک درآمد ثابت برای آنها ایجاد کنند.

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: هر قهرمان بزرگی مربی خوبی نمی‌شود، مربیگری یک دنیای دیگری است. همه قهرمانان دوست دارند سرمربیگری تیم ملی شوند اما در نهایت یک نفر این مسئولیت را برعهده می‌گیرد.

وی گفت: امامعلی حبیبی دل خیلی از افراد را شاد کرده است، هنوز مردم با کشتی‌های او خوشحال می‌شوند، او آدم خاصی است.

وی در پایان درخواست کرد زندگی‌نامه قهرمانان بزرگی چون رسول خادم، امیررضا خادم، عباس جدیدی،بهروز یاری، امیر توکلیان، اکبر فلاح، محمدعلی فردین نوشته شود. بزرگان و پیشکسوتان صندوقچه کشتی ایران هستند و باید زندگی‌شان را مردم بدانند.