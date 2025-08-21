  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

کشتی فرنگی جوانان جهان؛ دو کشتی‌گیر حذف شدند

در اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان محمدامین عبدولی و رضا آذرشب از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ۲ وزن اول رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از صبح امروز (پنج شنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدامین عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر دراگوس دراگا از رومانی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب عمر آلتاش از ترکیه شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله بعد، عبدولی حذف شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم رضا آذرشب پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر آروین خسروی از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب مارتیک پتروسیان از ارمنستان شد. و با توجه به مغلوب شدن این حریف در مرحله نیمه نهایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سیده فرزانه شریفی

