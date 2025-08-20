  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

آخرین وضعیت جسمانی اسطوره کشتی ایران

حال عمومی امامعلی حبیبی اسطوره کشتی ایران رو به بهبودی است و امروز از بیمارستان مرخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی حبیبی ملقب به ببر مازندران دارنده یک طلای المپیک و ۳ طلای جهان است. او در رقابت‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به مدال طلای وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی آزاد رسید تا به همراه تختی دو طلایی کاروان ایران در این رقابت‌ها باشند.

حبیبی اولین طلایی ورزش ایران در تاریخ بازیهای المپیک و پس از آن نیز در ۳ رویداد قهرمانی جهان صاحب مدال طلا شد.

اسطوره ۹۴ ساله کشتی ایران مدتی است که به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری بود اما خوشبختانه حال عمومی این اسطوره کشتی خوب است و امروز از بیمارستان مرخصی می‌شود.

