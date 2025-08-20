تصویری از امید و مقاومت کودکان؛ ۴ تیزر با محور جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی باشگاه فیلم سوره، تیزرهای داستانی «فرشتگان ما»، «تا آسمان»، «دنیای من» و «نجات» در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه و زیر سایه بمبارانهای اخیر در تهران تولید شدهاند که روایتی تکاندهنده و امیدبخش از ایستادگی، غرور ملی و نقشآفرینی بیبدیل نسل جوان در روزهای سخت را به تصویر میکشند.
«فرشتگان ما» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین عباسی، روایتی از زخمِ جنگ بر جان نوزادان قربانی جنایات رژیم جنایتکار صهیونیستی است که با تمرکز بر مخاطب بینالمللی تهیه و تولید شده است.
«تا آسمان» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل ساعی است که در توضیحش آمده است: «مهربانی؛ حتی کوچکترین بالها هم میتونن تا آسمان اوج بگیرند.»
«نجات» و «دنیای من» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمشیدی نیز روایتی از غیرت و عشق به میهن است.
«فرشتگان ما»، «نجات» و «دنیای من» به تهیهکنندگی محمد گودرزی و «تا آسمان» به تهیهکنندگی حسین محمدی واله ساخته شده و حاصل تلاش تیمی از استعدادهای جوان و متعهد سینمای ایران است.
این آثار، هرچند بهصورت مستقل پیامها و روایتهای خاص خود را دارند، اما در مجموع، تصویری یکپارچه و قدرتمند از پویایی جمعی، همبستگی و روحیه تسلیمناپذیری جامعه ایران در برابر هجمهها را ارائه میدهند.
هر کدام از این ویدئوها به آیاتی از طرح ملی «زندگی با آیهها» اشاره دارد که در حال حاضر با عنوان «عهد برائت» و محوریت ۵ آیه از قرآن شریف با موضوع مقاومت و استقامت در حال اجراست.
زندگی با آیهها یک حرکت همافزای ملی قرآنی است که از ماه مبارک رمضان سال گذشته مهمانخانه ایرانیها شد و در همان گام نخست همراهی ۲۰ میلیونی قرآن دوستان کشورمان را به همراه داشت. پویشی که تلاش میکند آیات قرآن را به متن زندگی ما بیاورد.
نمایش این آثار همزمان با انتشار در فضای مجازی و رسانههای مرتبط با باشگاه فیلم سوره و مرکز رسانهای نهضت آغاز شده است و از تلویزیون نیز پخش خواهد شد.
