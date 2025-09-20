  1. استانها
بهره‌برداری از بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره روستایی در گرجی علیا

مشهد- بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره روستایی شهرستان با حضور فرماندار مشهد در روستای گرجی علیا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آئین بهره‌برداری از بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره روستایی شهرستان با حضور سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد و جمعی از مسئولان در روستای گرجی علیا برگزار شد.

فرماندار مشهد اظهار کرد: خراسان رضوی، دیار قهرمانان و پهلوانان فراوانی است که «فردوسی بزرگ» به زیبایی از آن‌ها یاد کرده است.

وی با بیان اینکه ورزش پهلوانی نشأت گرفته از مرام دوستی و تواضع است، افزود: از همه کسانی که تلاش کردند این خانه ورزش و پهلوانی افتتاح شود، قدردانی می‌کنم،

حسینی ابراز کرد: امیدوارم با توسعه فضاهای ورزشی در روستاها، به سلامت جامعه و قشر بانوان کمک کنیم.

فرماندار مشهد بیان کرد: شیفت زنده و اصلی این سالن ورزشی چند منظوره به بانوان اختصاص یافته است و بانوان عزیز ما می‌توانند از قابلیت‌های گوناگون و وسایل ورزشی مختلف این مجموعه بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ این سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای ۷۰۰ مترمربع و اعتبار ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

لازم به ذکر است؛ اجرای برنامه ورزش زورخانه‌ای، کشتی و سرود از دیگر رویدادهای این مراسم بود.

