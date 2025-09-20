به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آئین بهره‌برداری از بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره روستایی شهرستان با حضور سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد و جمعی از مسئولان در روستای گرجی علیا برگزار شد.

فرماندار مشهد اظهار کرد: خراسان رضوی، دیار قهرمانان و پهلوانان فراوانی است که «فردوسی بزرگ» به زیبایی از آن‌ها یاد کرده است.

وی با بیان اینکه ورزش پهلوانی نشأت گرفته از مرام دوستی و تواضع است، افزود: از همه کسانی که تلاش کردند این خانه ورزش و پهلوانی افتتاح شود، قدردانی می‌کنم،

حسینی ابراز کرد: امیدوارم با توسعه فضاهای ورزشی در روستاها، به سلامت جامعه و قشر بانوان کمک کنیم.

فرماندار مشهد بیان کرد: شیفت زنده و اصلی این سالن ورزشی چند منظوره به بانوان اختصاص یافته است و بانوان عزیز ما می‌توانند از قابلیت‌های گوناگون و وسایل ورزشی مختلف این مجموعه بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ این سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای ۷۰۰ مترمربع و اعتبار ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

لازم به ذکر است؛ اجرای برنامه ورزش زورخانه‌ای، کشتی و سرود از دیگر رویدادهای این مراسم بود.