به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان، معاون خدمات امور زائرین حرم مطهر رضوی از افزایش چشمگیر تقاضا برای برپایی موکب‌ها در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال ۲۲۰ موکب درخواست خود را به دبیرخانه حرم ارائه کردند که بر اساس جانمایی‌های موجود، به ۱۵۸ موکب فضای لازم اختصاص داده شد.

استقرار مواکب در ۵ محور اصلی شهر

معاون خدمات امور زائرین حرم مطهر رضوی بیان کرد: استقرار مواکب با در نظر گرفتن تراکم جمعیت، شامل نانوایی‌ها، دستگاه‌های یخ‌ساز و مواکب پذیرایی سنگین، در پنج محور اصلی شهر برنامه‌ریزی شده است. این محورها در راسته بازار (حدفاصل باب‌الرضا (ع) و باب‌الجواد (ع))، خیابان آیت‌الله واعظ طبسی، ره‌باغ رضوان، ره‌باغ حضرت زهرا (س) و محور مفصل شرقی (حدفاصل صحن کوثر تا صحن امام حسن مجتبی (ع)) مستقر شده و به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی اشاره کرد: خدمات‌رسانی این مواکب از ۲۹ مرداد آغاز شده و تا سالروز شهادت امام رضا (ع) و در برخی موارد تا دو روز پس از شهادت ادامه خواهد داشت.

برنامه‌ریزی گسترده برای اسکان زائران

شبان اعلام کرد: به غیر از مواکب خدماتی، تمهیدات ویژه‌ای نیز برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است. به همین منظور ۲۹ مدرسه در سطح شهر، به علاوه سالن‌های ورزشی، ظرفیت‌های تربیت بدنی آستان قدس رضوی و ساختمان مرکزی آستان دس در چهارراه شهدا، به عنوان مواکب اسکان در نظر گرفته شده‌اند.

معاون خدمات امور زائرین حرم مطهر رضوی ادامه داد: علاوه بر این، پارکینگ شماره یک و سه حرم مطهر نیز با ظرفیت ۱۱ هزار نفر از امروز برای اسکان زائران آماده‌سازی شده و تا یک روز بعد از شهادت حضرت رضا (ع) فعال خواهند بود.

خدمات جامع در مواکب اسکان

وی به طیف وسیعی از خدمات ارائه شده در این مواکب اشاره کرد و گفت: این خدمات شامل خدمات بهداشتی و درمانی، فرهنگی، رفاهی از قبیل لاندری و شستشو، چایخانه‌ها، خدمات مادر و کودک، فضای بازی کودکان (اتاق کودک)، خدمات عمومی همچون دفاتر امانت زائر، شارژ موبایل خواهد بود.

شبان تاکید کرد: همه تلاش بر این است که دغدغه خاطری برای زائران از نگهداری وسایل گرفته تا تأمین صبحانه، ناهار و شام باقی نماند.

مشارکت ملی و بین‌المللی در برپایی مواکب

معاون خدمات امور زائرین حرم مطهر رضوی با اشاره به تنوع مواکب، از حضور مواکب غیرایرانی از کشورهای پاکستان، عراق و امارات خبر داد و بیان کرد: همچنین، مواکبی از شهرهای مختلف ایران از جمله ماهشهر، بندر دیلم، خوزستان، اهواز، اصفهان، تهران، شهرهای شمالی، قزوین و شهرهای خراسان رضوی مانند چناران، فریمان، نیشابور و سبزوار، و نیز مواکبی از خود مشهد، در این ایام به خدمت‌رسانی مشغول خواهند بود.

وی به نقش آستان قدس در این خدمت‌رسانی اشاره کرد و گفت: آستان قدس هم نقش حمایتی دارد، از جمله مساعدت در تأمین اقلام طبخ غذا نظیر گوشت و برنج، و در بخش زیرساخت‌ها نیز، آستان قدس تمامی امکانات از جمله گاز، برق، آب، دفع فاضلاب مواکب، داربست و حتی بنر و سیاه‌پوش‌های مواکب را تقبل کرده و امسال نیز این اقدامات در حال اجراست.